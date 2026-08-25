Margarita Robles inaugura el desfile de ministros que comparecen en el Congreso por la crisis migratoria en Ceuta

Margarita Robles va a ser la primera en desfilar por el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la situación en Ceuta. La titular de Defensa inaugurará un desfile ministerial que completarán Félix Bolaños y Mónica García este jueves; Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Elma Saiz el viernes y Sira Rego y Ana Redondo el próximo lunes.

Robles interviene en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja el mismo día que tiene lugar la primera reunión del Consejo de Ministros tras el parón estival y después de que Carlos Cuerpo anunciase la creación de un mando único, una petición que el presidente de Ceuta lleva reivindicando desde el día cero de la crisis. La comparecencia está marcada por un clima de crispación política derivado del choque entre el Gobierno y la oposición sobre la forma en que se está abordando la crisis.

Los previsible es que Robles defienda la profesionalidad con la que los militares desplazados a la ciudad autónoma han actuado para apoyar a las fuerzas de seguridad. Tendrá que dar explicaciones sobre las denuncias formuladas por las asociaciones militares. Reprochan las precarias condiciones en las que están alojados los efectivos desplegados en Ceuta en dependencias en desuso y en situación de hacinamiento. La alarma saltó tras confirmarse un brote de sarna entre los militares que el Ministerio de Defensa ha desvinculado del contacto directo con los inmigrantes.

Robles exigió a Marruecos que investigue "hasta el final" las circunstancias que propiciaron la avalancha migratoria. Para la ministra resulta "inaceptable que se utilice a personas ya menores de edad echándolos a la muerte" y ha advertido de que quienes hayan consentido o tolerado estas maniobras a través de las redes sociales deben asumir sus responsabilidades.

Esta comparecencia llega después de que la titular de Defensa, al igual que otros ministros, se negase a comparecer en la Cámara Alta sobre este mismo tema.

Aquí podrás seguir en directo online la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre la crisis migratoria en Ceuta.

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