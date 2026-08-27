La anécdota más curiosa de David en sus 100 programas en Pasapalabra: "Los invitados estaban tirándose de los pelos"

Sólo unos pocos privilegiados consiguen cruzar la barrera de los 100 programas en Pasapalabra. En este club exclusivo ha entrado David Trigo a base de esfuerzo, duelos memorables y una constancia admirable. "Es muy difícil llegar", destaca en esta entrevista para la web, por lo que se muestra "muy orgulloso y con ganas de seguir haciéndolo bien". Además, elige con detalle la palabra con la que resumir todo este centenario: "Apasionante".

En su balance, David tiene muy claro cuál ha sido su momento más feliz en estos 100 programas: "El día que entré, cumplía ahí un sueño". Tampoco tiene dudas con el más duro: su fallo en la Silla Azul. "Estás a las puertas de la salida casi, con un pie fuera", recuerda sobre la sensación que vivió.

"Te vas soltando, te vas quitando un poco el pudor, pero sigo estando un poco cohibido"

El concursante barcelonés reconoce que ha vivido una evolución desde su llegada a Pasapalabra: "Te vas soltando, te vas quitando un poco el pudor". "Pero sigo estando un poco cohibido", aclara. Esta mezcla de confianza, veteranía y timidez le ha hecho vivir muchas anécdotas, delante y detrás de las cámaras, y confiesa su situación más curiosa: "El día que sonó 'I will survive' y la tarareé entera, pero no saqué nada de la letra, fue terrible". "Los invitados estaban tirándose de los pelos", confiesa con una gran sonrisa.

En lo competitivo, se da en David la misma curiosa circunstancia que en Javier: tampoco ha logrado aún su primer 24 en la prueba final. "He tenido dos opciones más factibles pero no hubo suerte", reconoce sobre esta "espinita". Se lo han impedido fallos como el que aún le duele: "Uno bastante reciente, el de 'comuña', que no la saqué y era una palabra relacionada con el trigo, que es mi apellido".

¿Alguna vez pedirá de la Z a la A? "Nunca"

Otro detalle común entre los dos concursantes es que, llegando con más segundo a AlaZ, siempre eligen el orden de la A a la Z. ¿Alguna vez pedirá de la Z a la A? "Nunca", dice tajante, antes de volver a la sonrisa para explicar que está "más cómodo" empezando con la A. "Hacerlo al revés es un pelín más difícil", explica, sobre todo al recordar las preguntas pendientes tras la primera vuelta.

"Javier es un tipazo, para mí un auténtico amigo, el mejor compañero de viaje que podía tener"

En cuanto a su relación con Javier, con quien ha compartido cada uno de sus 100 programas, David asegura que es "magnífica". "Es un tipazo, para mí un auténtico amigo, el mejor compañero de viaje que podía tener, y he aprendido mucho estando con él a su lado", confiesa. Por eso, no duda en calificarle: "Como concursante es un número 1 y como persona, mejor".

Hablando de nombres propios, David también habla de los famosos y del que más le ha marcado hasta ahora. En esta entrevista también comenta quién es el primero que realmente le dijo que se parecía a Alejandro Amenábar, revela cómo le gustaría ser recordado como concursante y confiesa que le pide a los próximos cien programas... si es que antes no llega el bote. ¡Descubre la entrevista al completo en el vídeo!

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