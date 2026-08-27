Pepi y Pablo, un amor de verano adolescente que se reencontró 25 años después: "Cuando nos vimos, resurgió todo"

Hay veces que los amores de verano adolescentes nunca se olvidan. Es lo que le ocurrió a Pepi y Pablo, que con 13 años se conocieron estando de vacaciones en Arcos de la Frontera (Cádiz) y vivieron una intensa historia de amor que se acabó con la llegada de septiembre.

Ambos siguieron con su vida y perdieron el contacto, hasta que 25 años después se reencontraron gracias a la hermana de Pepi, que retomó el contacto con la gente del pueblo.

Pepi estaba casada y con hijos y Pablo también estaba casado, pero nada frenó la conexión que volvieron a sentir. "Cuando abrí la puerta y le vi, me mareé", recuerda Pepi, "yo ya estaba casada, pero él siempre estuvo presente, es como si el sentimiento estuviera dormido".

Tras meses hablando por WhatsApp e intentando negar lo que sentían, el marido de Pepi les descubrió hablando. Fue entonces cuando se armaron de valor para dejarlo todo y apostar por su historia. "Queríamos hacerlo todo bien, pero no fue fácil", señala Pepi, "mi hija investigó y al final tuve que contarlo".

Pablo y Pepi dejaron a sus parejas y decidieron estar juntos e, incluso, tener un hijo. Una historia de amor que va más allá del tiempo y de los años. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

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