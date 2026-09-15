Almudena Cid la lía en Pasapalabra: suena Sueños de libertad… ¡y responde con una serie de la competencia!

Almudena Cid ha anunciado su propio lapsus en Pasapalabra: “Ahora voy a liarla”. En su duelo en La Pista contra Carlos Chamarro, había que acertar una serie de televisión cuya canción principal lleva el mismo nombre: Sueños de libertad. La gimnasta estaba segura de que tenía la respuesta correcta y… ha dejado la gran anécdota de la tarde.

Roberto Leal había ido proporcionando detalles y, entre ellos, que se trata de un éxito muy actual de Antena 3. Por eso, el fallo de Almudena ha sido todavía más llamativo: porque ha respondido con el título de una ficción… ¡de la competencia! Nada más escucharla, las carcajadas se han extendido entre los invitados, el público y el propio Roberto, que no podía creer lo que acababa de ocurrir.

Lejos de esconderse, la invitada se tomó el error con mucho humor, consciente de que acababa de protagonizar uno de esos clásicos momentos de ‘tierra, trágame’. "¡Eres muy grande!", ha sentenciado Roberto, celebrando la naturalidad con la que encajó un lapsus que nadie vio venir. ¡Revive en el vídeo este momentazo!