"Es maltratar a los niños": el juez Villegas cuestiona a los padres de los menores no acompañados que entran en España

"Niños boya" es la expresión que emplea el magistrado y secretario de Plataforma Cívica, Jesús Villegas, en sus escritos cuando se refiere a los menores no acompañados que han entrado en Ceuta.

Previo a iniciar la explicación de este término, Villegas remarca que cuando se trata de menores lo que prevalece es el derecho de estos. Por ello, recalca que, pese a que el menor haya entrado ilegalmente en España, esto pasa a ser "una cuestión secundaria". "Si lo mejor para el niño es quedarse en España, pues se tiene que quedar", sostiene.

Posteriormente comenta que, si los niños, una vez se quedan en el país, adquieren arraigo y se regularizan, se contempla una segunda figura jurídica: "la reagrupación familiar". En este marco, según afirma, los padres pueden pedir vivir en España. "Entonces la familia entera se reubica en nuestro país", sostiene.

Susanna asienta estas informaciones comprendiendo el porqué de la falta de devoluciones de menores y de las peticiones de las madres y padres marroquíes de sus propios hijos.

"Que sean pobres no les da derecho a maltratar a los niños"

"¿Qué tipo de padres son esos que utilizan a sus hijos como una mercancía, que los lanzan como soldados al extranjero?", se cuestiona Villegas. Él mismo responde a su cuestión: "Eso es de ser unos padres indignos, es maltrato".

Susanna Griso responde a las palabras del magistrado proponiendo una posible "desesperación" de dichos padres. Sin embargo, Villegas no cambia su percepción y se mantiene: "Si en España unos padres maltratan a sus hijos siendo drogadictos, con una enfermedad mental o siendo pobres, se les quita inmediatamente la custodia". Es por ello que cree que el hecho de que se trate de migrantes o estén en situación de pobreza "no les da derecho a maltratar a los niños".

De este modo,Villegas pide "el mismo rasero" para padres marroquíes y españoles.

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