Mbappé, Vinícius y Konaté no muestran el mensaje de apoyo a Ceuta antes del Elche - Real Madrid

Los futbolistas de Elche y Real Madrid saltaron al césped del Martínez Valero mostrando camisetas en apoyo a Ceuta y con el mensaje 'Todos somos caballas', en solidaridad con la situación que viven los ceutíes desde el pasado 30 y 31 de julio, cuando se produjo una entrada masiva de inmigrantes.

Pero lo que fue un gesto de apoyo al pueblo ceutí se convirtió en una gran polémica por la decisión de Vinícius, Mbapppé y Konaté de salir al terreno de juego con la camiseta subida por la mitad, lo que impedía leer el mensaje. Incluso en el pasamanos ni Mbappé ni Vinícius la llevaban ya puesta, un gesto que no pasó desapercibida en las redes sociales.

"Son tan pobres que solo tienen dinero"

Las críticas no se hicieron esperar entre los aficionados que veían el partido.

"No tengo palabras para describir la actitud de Mbappé y Vinicius. Se llenan la boca hablando de valores y empatía que luego no ponen en práctica. Pudieron defender a Ceuta, eligieron el silencio. Son tan pobres que solo tienen dinero", señalaba un usuario.

"Sois una vergüenza @vinijr @KMbappe. Jugáis en el Real Madrid, principal representante de España. Debería caeros una buena por insultar al club y a sus valores así", señalaba otro usuario de las redes sociales.

"Es vergonzoso... o dan una explicación muy contundente o deberían salir los dos del club", "Se la han quitado en el pasamanos, es imperdonable" o "Una vergüenza lo que han hecho" fueron algunos de los numerosos comentarios que se pudieron leer en las redes sociales.

"Muy decepcionado con Vinicius y Mbappé. Están jugando para un club español en dónde una ciudad española está viviendo una situación lamentable y muy complicada. El gesto q han tenido dice mucho de ellos... y no para bien precisamente", señalaba otro aficionado.