Entrevista
Patricia Conde, dispuesta a todo en Juego de pelotas: "No me voy de aquí sin probarlo"
Patricia Conde coge la riendas de este concurso, que describe como "verdaderamente alucinante" y compara la sensación de este juego con "un parque de atracciones".
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Patricia Conde ha asumido el mando de Juego de pelotas con el mismo entusiasmo que muestra en esta entrevista al hablar sobre el concurso. La nueva presentadora reconoce su fascinación por un juego que define como "verdaderamente alucinante".
Uno de los motivos por los que ha aceptado este proyecto es su sensación de "volver a casa", especialmente tras haber participado en El Desafío. "Me fascinó la idea, me pareció brillante y ahora estoy comprobando lo divertido que es", asegura.
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Además, Patricia transmite mucha curiosidad y ganas de experimentar en primera persona todo lo que vivirán los concursantes en esta temporada. "La experiencia ahí arriba, antes de caer al agua, es similar a la de un parque de atracciones, que te da miedo o vértigo", comenta. Y muestra un compromiso prometedor: "No me voy de aquí sin probarlo". ¡Disfruta de la entrevista en el vídeo!
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