El debate a cuatro dejó uno de los momentos más comentados del día, hasta el punto de convertirse en 'trending topic' en España. El protagonista de estas palabras fue el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Durante una de sus intervenciones, le dijo a Ada Colau que, cuando Pedro Sánchez se marchó de Paiporta en 2024 tras la DANA de Valencia, ella estaba "calladita". Sin embargo, el significado de estas palabras no lo conocimos hasta después, cuando escuchamos las explicaciones del líder popular desde la sede de Génova, ya que, en un primer momento, se pudo interpretar que estaba mandando callar a la candidata de Frente Amplio.

De hecho, así lo interpretaron tanto la candidata como Pedro Sánchez, quienes consideraron que se trataba de un apunte "machista". En ese momento, el líder del PP les acusó de haber manipulado sus palabras.

La importancia de la coma

Hoy, en Espejo Público, desgranamos su intervención y analizamos la importancia de la coma en las palabras de Feijóo. "Mire, buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no irse huyendo de Paiporta y usted calladita", le decía. Por ello, nuestro redactor Gonzalo Bans destacaba la ausencia de una coma antes del famoso "calladita".

De esta forma, se interpreta que Feijóo estaba reprochando a Ada Colau su actitud durante aquel episodio. Además, parece que, en un primer momento, la candidata de Frente Amplio no interpretó sus palabras como una orden, ya que, al observar su reacción, vemos que no se inmutó. Sus gestos llegaron después de la interpelación de Sánchez, cuando cuestionó las palabras del líder popular.

"No es una orden, sino un reproche", explicaba Bans al referirse a la omisión del verbo "estuvo", respaldando así la justificación que dio Feijóo desde la sede del Partido Popular tras el debate a cuatro.

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