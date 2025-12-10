Abogado de la dentista que atendió a la niña fallecida en Alzira: "Mi clienta da por hecho que la clínica tiene todos los permisos"

El anestesista que atendió a la niña de 6 años fallecida tras someterse a un tratamiento dental está en el ojo del huracán. Además de esta, otra niña de 4 años tuvo que ser hospitalizada el mismo día por complicaciones, así como una tercera que sufrió complicaciones en otra clínica de Paterna atendida por este mismo individuo.

El anestesista que atendió a las tres niñas está siendo investigado por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia profesional, omisión del deber de socorro y hurto. A los cuales se podría añadir un nuevo delito de lesiones si se demuestra que la reacción del niño de Paterna estuvo relacionada con la mala praxis del anestesista.

Además del anestesista, han sido investigadas la higienista bucodental y la dentista. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Juan Carlos Navarro, abogado de esta última. Según nos cuenta, su cliente hizo una intervención habitual. "Mi clienta da por hecho que la clínica tiene todos los permisos", advierte, haciendo referencia a que la clínica no tenía autorización para sedar a los pacientes.

"Mi clienta no observó nada fuera de lo habitual durante el procedimiento, fue una sedación consciente", afirma Juan Carlos Navarro.

Pese a que se ha descartado la participación de su clienta en el presunto delito, el anestesista, un hombre de 43 años, está en libertad con cargos. Por el momento, se le ha retirado el pasaporte y debe comparecer periódicamente ante el juzgado.