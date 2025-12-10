Antena3
Los contagios masivos de gripe colapsan las urgencias: "No para de venir gente, está todo a tope"

La gripe amenaza con colapsar nuestro país estas Navidades. Por el momento, los contagios son más que en los últimos años y los hospitales comienzan a no tener capacidad de actuación.

Una ola temprana de gripe azota nuestro país. Las variantes que circulan este año muestran una capacidad de contagio inusual, haciendo que los casos crezcan mucho más rápido de lo previsto.

Las aglomeraciones y reuniones típicas de estas fechas, ha favorecido una expansión masiva del virus. Además, aunque la vacuna sigue ofreciendo cierta protección, su efectividad parece menor ante las cepas actuales.

En muchos lugares, las urgencias y los hospitales están colapsados debido elevado número de contagios, sin capacidad para absorber el ritmo de nuevos pacientes. Masi, por ejemplo, es una de las pacientes que ha sufrido el colapso de las urgencias por la gripe.

"A mí me ha afectado a los huesos, aquí no para de venir gente, mayor y no mayor, está a tope todo", asegura. ¿En qué casos debemos acudir a urgencias? ¡Dale al play para enterarte de todo!

La incidencia de la gripe se ha acelerado de forma inédita y ya marca cifras no registradas en los últimos quince años. Los epidemiólogos alertan de que el virus ha irrumpido un mes antes de lo habitual y está provocando un aumento notable de contagios, especialmente entre menores de 45 años y, sobre todo, en niños.

