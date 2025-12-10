Los contagios masivos de gripe colapsan las urgencias: "No para de venir gente, está todo a tope"

Una ola temprana de gripe azota nuestro país. Las variantes que circulan este año muestran una capacidad de contagio inusual, haciendo que los casos crezcan mucho más rápido de lo previsto.

Las aglomeraciones y reuniones típicas de estas fechas, ha favorecido una expansión masiva del virus. Además, aunque la vacuna sigue ofreciendo cierta protección, su efectividad parece menor ante las cepas actuales.

En muchos lugares, las urgencias y los hospitales están colapsados debido elevado número de contagios, sin capacidad para absorber el ritmo de nuevos pacientes. Masi, por ejemplo, es una de las pacientes que ha sufrido el colapso de las urgencias por la gripe.

"A mí me ha afectado a los huesos, aquí no para de venir gente, mayor y no mayor, está a tope todo", asegura. ¿En qué casos debemos acudir a urgencias? ¡Dale al play para enterarte de todo!