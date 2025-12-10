Antena3
¿Pablo López o reguetón? Los coaches ponen a prueba su oído y su memoria en el juego más divertido de La Voz

Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra descifran las frases del coach malagueño... aunque algunas las confunden con reguetón.

Pablo López

Detrás de las cámaras de La Voz siempre ocurren los momentos muy inesperados con lo retos que les proponemos a los coaches. Los coaches se enfrentaron a un juego muy especial: adivinar si una frase era de Pablo López o pertenecía a un artista de reguetón.

Un reto que, a simple vista, parecía sencillo, pero que terminó poniendo a prueba a todos… incluido al propio Pablo. Las reacciones no tardaron en llegar. Malú, muy metida en el juego, analizaba cada frase con detalle antes de decidir: “Yo creo que eso es más de Pablo… "chocamos", no le pega”, decía entre risas, intentando descifrar el estilo detrás de cada línea.

El resto de coaches también dudó más de una vez, demostrando que distinguir entre poesía pop y letras urbanas no era tarea fácil. Hasta el propio Pablo López jugó y pensó con detenimiento casa frase: "Eso no lo he hecho yo", decía convencido o "eso lo he hecho en La Voz", aseguraba el coach.

Una vez más, el backstage de La Voz mostró el lado más espontáneo, honesto y divertido del programa. ¡Descúbrelo en el vídeo!

