Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Una nueva vida

“Solo quiero que alguien me quiera”: Asuman se abre con Suna y confiesa que siente algo por Doruk

La tensión, la soledad y las nuevas normas de Hattuç la han sobrepasado. Asuman confiesa su mayor secreto y sus planes de futuro lejos de los Korhan.

“Solo quiero que alguien me quiera”: Asuman se abre con Suna y confiesa que siente algo por Doruk

Publicidad

Asuman y Suna se han quedado solas justo después de que Hattuç echara a Doruk de la mansión y dejara claro que, hasta nueva orden, ningún hombre entrará sin su aprobación. Además, la tía ha sido tajante: nadie saldrá de la casa hasta nuevo aviso.

Pero Asuman, dolida y enfadada por la humillación, ha perdido la paciencia: “A mi edad no voy a pedir permiso para salir. Y solo voy al gimnasio, no estoy haciendo nada malo”, le ha dicho a Suna.

Por su parte, la hermana de Seyran ha intentado calmarla, recordándole que las cosas han cambiado: “Mi tía no va a dejar que Doruk vuelva a pisar esta casa. No la provoques ahora”.

Sintiéndose juzgada, Asuman ha puesto excusas al principio. Ha dicho que Doruk solo iba a entrenarla porque ella no puede salir de la mansión. Pero no ha tardado en derrumbarse y ha confesado lo que siente: le gusta Doruk.

Suna se ha quedado paralizada. No se lo esperaba. Asuman le ha contado que después de todo lo que ha vivido, le ha hecho bien sentir que alguien se interese por ella: “Hace mucho que me pregunto si encajo en esta casa. Estamos todos juntos, pero tan solos… echo de menos que alguien me quiera, y no me importa quién sea”.

La hermana de Seyran, sorprendida y a la vez preocupada, le ha pedido que no diga nada a nadie. Pero la confesión más dura ha llegado al final: Asuman se plantea marcharse de la mansión. No soporta la presión, ni sentirse vigilada, ni vivir con miedo a lo que decida Hattuç.

Suna, sin saber cómo reaccionar, solo ha podido abrazarla. Porque ambas saben que, con Hattuç al mando, nada será fácil en la mansión. ¿Se atreverá Asuman a dar ese paso?

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

“Solo quiero que alguien me quiera”: Asuman se abre con Suna y confiesa que siente algo por Doruk

“Solo quiero que alguien me quiera”: Asuman se abre con Suna y confiesa que siente algo por Doruk

Bahar se desahoga con Çağla tras echar a Uras de casa: su corazón está dividido y teme no ser justa

Bahar se desahoga con Çağla tras echar a Uras de casa: su corazón está dividido y teme no ser justa

“Vosotras lo habéis querido”: Uras denuncia a Seren y la policía irrumpe en el hospital para detenerla

“Vosotras lo habéis querido”: Uras denuncia a Seren y la policía irrumpe en el hospital para detenerla

Evren emociona a Bahar con un frasco lleno de recuerdos de su historia de amor: “Solo pienso en ti y en mi hijo”
Renacer 9 de diciembre

Evren emociona a Bahar con un frasco lleno de recuerdos de su historia de amor: “Solo pienso en ti y en mi hijo”

Uras se cuela en la mansión de Bahar para reconquistar a Seren y termina humillado
Renacer 9 de diciembre

Uras se cuela en la mansión de Bahar para reconquistar a Seren y termina humillado

“No puedo salvarte”: Harun deja contra las cuerdas a Maral tras el escándalo del beso con Uras
Renacer 9 de diciembre

“No puedo salvarte”: Harun deja contra las cuerdas a Maral tras el escándalo del beso con Uras

El jefe médico ha dejado claro que no puede hacer nada para detener lo que viene y que ella deberá enfrentar las consecuencias.

La historia de una paciente al borde de la muerte conmueve a Evren con su último deseo
Renacer 9 de diciembre

La historia de una paciente al borde de la muerte conmueve a Evren con su último deseo

Su historia, marcada por el arrepentimiento y la soledad, ha terminado tocando el corazón del médico.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Digna todo lo que siente por ella

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Digna que sigue enamorado de ella

Capítulo 453 de Sueños de libertad; 9 de diciembre: Cloe da un importante paso con Marta

Capítulo 453 de Sueños de libertad; 9 de diciembre: Cloe da un importante paso con Marta

La química entre #Marloe se desata: ¡Cloe se lanza y besa a Marta!

La química entre #Marloe se desata: ¡Cloe se lanza y besa a Marta!

Publicidad