Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Testigo de la estafa del amor que ha arruinado a Fedra Lorente: "A Miguel Morales le estafaron por internet 50.000 euros"

Tras la muerte de su marido, Miguel Morales, la actriz ha descubierto que sus cuentas están a cero. Todo debido a una estafa de la que su marido fue víctima y que le hizo perder 50.000 euros.

Fedra Lorente

Publicidad

La actriz conocida como 'La Bombi', Fedra Lorente, atraviesa una grave crisis económica. Tras perder a su marido Miguel Morales, el hermano de Junior, esta ha descubierto que su familia no solo no tiene ingresos, sino que además tiene deudas.

Fedra ha confesado que ha tenido que recurrir a Cáritas y que se ha planteado vender su casa para sobrevivir. Una situación que viene dada de una estafa en la que cayó Miguel Morales y que su hija descubrió una vez fallecido.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con un testigo de la estafa en la que cayó Miguel Morales. Este creía estar dando dinero a una mujer americana que decía estar enamorada de él y que le pedía dinero para salir de allí y sobrevivir. "Le pedían dinero para comer y cuando Miguel se negaba, le mandaban una foto de la mano con una raja llena de sangre en un lavabo para asustarle", nos cuenta.

Pese a que su entorno intentó advertirle, él se fiaba de esta presunta mujer, que prometía devolverle el dinero con un talón. Sin embargo, cuando este le llegó por correo electrónico y fue a cobrarlo al banco, le dijeron que era falso.

Esta estafa hizo que Miguel perdiera unos 50.000 euros y que hoy su familia esté arruinada. ¿Conseguirá Fedra Lorente conservar su casa?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Fedra Lorente

Testigo de la estafa del amor que ha arruinado a Fedra Lorente: "A Miguel Morales le estafaron por internet 50.000 euros"

Tía del niño fallecido en Garrucha tras ser agredido sexualmente: "Nos vamos enterando de cosas que no nos imaginábamos"

Tía del niño fallecido en Garrucha tras ser agredido sexualmente: "Nos vamos enterando de cosas que no nos imaginábamos"

Gripe

Los contagios masivos de gripe colapsan las urgencias: "No para de venir gente, está todo a tope"

Abogado de la dentista de Alzira
Última hora

Abogado de la dentista que atendió a la niña fallecida en Alzira: "Mi clienta da por hecho que la clínica tiene todos los permisos"

Pablo López
Contenido exclusivo

¿Pablo López o reguetón? Los coaches ponen a prueba su oído y su memoria en el juego más divertido de La Voz

Introduce las patatas en la sartén y fríelas
Es muy sencillo

¿Cómo alegra Karlos Arguiñano las patatas fritas? El truco infalible que lo cambia todo

Karlos Arguiñano sabe cómo convertir un plato sencillito en algo espectacular, con toque y lleno de sabor.

Gripe
Adelanto de la gripe

La gripe se dispara: la peor en 15 años a dos semanas de Navidad

La incidencia de la gripe se ha acelerado de forma inédita y ya marca cifras no registradas en los últimos quince años. Los epidemiólogos alertan de que el virus ha irrumpido un mes antes de lo habitual y está provocando un aumento notable de contagios, especialmente entre menores de 45 años y, sobre todo, en niños.

Juristas sobre la sentencia contra el Fiscal General

Hablan dos juristas, sobre la sentencia al fiscal general: Del "no había secreto que revelar" al "cabía una condena mayor"

Manoli, jubilada inquiokupada

Manoli, jubilada, víctima de la inquiokupación y de la empresa de desalojo: "Es doblemente estafada"

Fedra Lorente y Miguel Morales

Los motivos de la ruina de Fedra Lorente, 'La Bombi': "Se encuentra con una herencia que más que beneficios, eran deudas"

Publicidad