Exclusiva
Testigo de la estafa del amor que ha arruinado a Fedra Lorente: "A Miguel Morales le estafaron por internet 50.000 euros"
Tras la muerte de su marido, Miguel Morales, la actriz ha descubierto que sus cuentas están a cero. Todo debido a una estafa de la que su marido fue víctima y que le hizo perder 50.000 euros.
La actriz conocida como 'La Bombi', Fedra Lorente, atraviesa una grave crisis económica. Tras perder a su marido Miguel Morales, el hermano de Junior, esta ha descubierto que su familia no solo no tiene ingresos, sino que además tiene deudas.
Fedra ha confesado que ha tenido que recurrir a Cáritas y que se ha planteado vender su casa para sobrevivir. Una situación que viene dada de una estafa en la que cayó Miguel Morales y que su hija descubrió una vez fallecido.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con un testigo de la estafa en la que cayó Miguel Morales. Este creía estar dando dinero a una mujer americana que decía estar enamorada de él y que le pedía dinero para salir de allí y sobrevivir. "Le pedían dinero para comer y cuando Miguel se negaba, le mandaban una foto de la mano con una raja llena de sangre en un lavabo para asustarle", nos cuenta.
Pese a que su entorno intentó advertirle, él se fiaba de esta presunta mujer, que prometía devolverle el dinero con un talón. Sin embargo, cuando este le llegó por correo electrónico y fue a cobrarlo al banco, le dijeron que era falso.
Esta estafa hizo que Miguel perdiera unos 50.000 euros y que hoy su familia esté arruinada. ¿Conseguirá Fedra Lorente conservar su casa?
