Tía del niño fallecido en Garrucha tras ser agredido sexualmente: "Nos vamos enterando de cosas que no nos imaginábamos"

El cuerpo del niño fue hallado sin vida en una playa de Mojácar con signos de violencia el pasado miércoles. Hoy, conocemos la noticia de que el novio de la madre del menor habría abusado de él sexualmente antes de terminar con su vida.

Un menor de cuatro años falleció la semana pasada en Garrucha (Almería). Su cuerpo fue hallado sin vida en una playa de Mojácar, con signos claros de violencia que presuntamente le habría causado el novio de su madre.

El detenido habría golpeado al pequeño hasta la muerte y, además, habría abusado sexualmente de él momentos antes de su asesinato. Según el informe preliminar de la autopsia, el menor sufrió un derrame intestinal que posteriormente le produjo a muerte.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con la tía del menor fallecido, que asegura que la familia está destrozada. "Nos vamos enterando de cosas que no nos imaginábamos, no lo soporto más", afirma Yasuli.

El presunto autor de los hechos habría abusado y agredido en varias ocasiones al menor. "Ha fallado todo, el menor estaba sufriendo maltrato y a veces iba solo al colegio con 4 años", señala José Luis Martínez, abogado de la familia. Un caso que ha roto a toda una familia.

