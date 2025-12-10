Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todos los detalles de la ruina de Fedra Lorente 'La Bombi'

Fedra Lorente, la actriz conocida como 'La Bombi', está en uno de los momentos más difíciles de su vida. Tras perder a su marido Miguel Morales, el hermano de Junior, esta ha descubierto que su familia está en la ruina.

La actriz ha confesado que ha tenido que recurrir a Cáritas para que su hija Álex y ella pudieran vivir tranquilas. Una situación que viene dada de una estafa en la que cayó Miguel Morales.

Hoy, conocemos todos los detalles de la situación en la que se encuentra Fedra Lorente. ¿Cómo afrontan el futuro? ¿Podrán hacer frente a la ruina en la que se han visto sumidos?