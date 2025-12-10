A partir de las 17:00h
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todos los detalles de la ruina de Fedra Lorente 'La Bombi'
Tres meses después de la pérdida de su marido, Miguel Morales, Fedra Lorente confiesa que se encuentra arruinada. ¿Qué hay detrás de su situación familiar?
Fedra Lorente, la actriz conocida como 'La Bombi', está en uno de los momentos más difíciles de su vida. Tras perder a su marido Miguel Morales, el hermano de Junior, esta ha descubierto que su familia está en la ruina.
La actriz ha confesado que ha tenido que recurrir a Cáritas para que su hija Álex y ella pudieran vivir tranquilas. Una situación que viene dada de una estafa en la que cayó Miguel Morales.
Hoy, conocemos todos los detalles de la situación en la que se encuentra Fedra Lorente. ¿Cómo afrontan el futuro? ¿Podrán hacer frente a la ruina en la que se han visto sumidos?
