La madre del niño con parálisis cerebral agredido en Santander: "Estamos creando pequeños monstruos, los adultos se olvidan de la educación"

Cuatro menores se graban agrediendo a un niño con parálisis cerebral en un instituto de Santander. Las imágenes reabren el debate de la integración de estos chavales en los centros educativos. El colaborador de Espejo Público Toni Cantó cree que hay un dogma sobre la gente con discapacidad, se cree que se deben incorporar en un colegio convencional. "Si hubiera tenido un asistente personal en el centro esta situación no se hubiera dado", señala. Le impresiona la falta de humanidad de quienes le vejan, le pegan, le graban y lo difunden en redes sociales.

A los agresores les han expulsado 3 días del instituto, por lo que víctima y agresores siguen compartiendo clase. La madre exige que su hijo no tenga que volver a ver a sus compañeros pero de momento su reclamación no ha obtenido respuesta. "A la víctima no la puedes hacer convivir con los agresores", reclama esta madre.

"No entiendo que los adultos nos perdamos en nuestros trabajos y nos olvidemos de la educación de nuestros hijos"

Lucía, la madre del menor agredido habla con Espejo Público. No muestra su rostro ni usa su nombre real para proteger a su hijo. Cree que socialmente estamos creando pequeños monstruos y no entiende por qué los adultos se pierden en sus trabajos y se olvidan de la educación. Ella misma no era consciente de que su hijo tuviera algún problema en el colegio.

Cuenta que su hijo está permanentemente acompañado por un adulto, ella como madre pasa la mayor parte del tiempo con él. "Cuando vi los vídeos solo pude llorar y meterme en la cama, cuando cogí fuerzas actué", confiesa. A su hijo le supervisan varios asistentes en el centro. Cree que las leyes no funcionan y no hay un tipo de actuación para este tipo de casos. Desconoce por qué en el momento en que se produjo la agresión estaba solo. "No sé si ha sido un exceso de confianza por parte del profesorado".

La respuesta que ha recibido por parte del centro es que lamentan la situación. Después de estar 15 días reclamando se ha encontrado con que su hijo sigue en la misma clase con estos chavales. "Se supone que los agresores era su grupo de confianza particular con los que él se sentía particularmente integrado", lamenta la madre.

El juez de menores Emilio Calatayud ha dado su opinión sobre el caso. A esta madre le aconseja que además de poner una denuncia se persona como acusación particular. Apunta que con esos hechos se está efectuando la intromisión a la intimidad de esa persona. "Estamos criando menores y nos tenemos que mojar todos, desde los colegios hasta los padres. "Los protocolos están hechos para evadir las responsabilidades de las instituciones", mantiene.

"Los menores ahora tienen claro que hay ciertas leyes que les protegen"

Cree el magistrado que los agresores se deberían ir a otro centro. Los menores ahora tienen muy claro que hay ciertas leyes que les protegen y se saldan con actuaciones muy leves. Señala que muchas veces se castiga a los padres económicamente o tienen charlas dentro del horario escolar y con eso se zanja el tema. Apunta la madre del menor que no sabe hasta qué punto es efectivo que a los agresores les manden a centros de reinserción. Cree que sería bueno imponerles una disciplina de llevarles a centros donde hay personas con dificultades. "Que trabajen un tiempo, se den de morros con ello y entiendan que una situación de vulnerabilidad le puede pasar a cualquier familia en cualquier momento", apunta.

"Eso no quita que los padres de los responsables y el centro escolar respondan económicamente", señala el juez. Cree que la familia de este joven se merece una indemnización y "si hablamos de miles de euros que sea así".

La abogada Montse Suárez cree que en primer lugar hay que explicar que en Cantabria se ha prohibido en este curso el uso de móviles y el primer incumplimiento que ve aquí es que estas personas estén con el teléfono en clase. "Existe además el delito del ciberacoso", añade.

