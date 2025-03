Graban la agresión a un menor con parálisis cerebral y las imágenes llegan a su madre: "Es injusto que sigan en la misma aula"

Los vídeos se grabaron hace dos semanas en el instituto Torres Quevedo de Santander. Cuatro menores golpean, amenazan, intimidan y se ríen de Antonio, un alumno de 16 años con parálisis cerebral y en silla de ruedas. Están solos en una clase.

Las imágenes que fueron difundidas por internet llegaron hasta la madre del menor discapacitado que contactó con el centro escolar para que tomaran medidas contra los cuatro agresores de 16 y 17 años. "Vi los vídeos en su móvil, mi hijo los estaba viendo. Algo escuché que no me gustó y le pedí que me dejara el móvil y vimos lo que había. Mi reacción fue llorar y meterme en la cama".

Carmen, nombre ficticio de la madre del menor, denunció en la Fiscalía de Menores lo sucedido y carga contra los protocolos antiacoso de Educación. "Quince días después mi hijo sigue compartiendo clase con los chicos que le hicieron daño", nos cuenta con rabia. Los agresores cumplieron tres días de expulsión disciplinaria pero siguen en la misma clase que Antonio.

Ella ha hecho públicas las grabaciones porque asegura que seguir los protocolos no está solucionando el problema de su hijo. "No funcionan. Tienen que ser inmediatos. Me dicen que mueva yo al niño y no me da la gana. El instituto no puede hacer nada con esos niños me obligan a hacerlo a mí. Y yo por qué tengo que quitar a mi hijo de su entorno de su tutora que es con la que se entiende, sacarle y empezar de nuevo. Es injusto", aseguro.

Antonio se relaciona con el entorno con tecnología. Es consciente de su discapacidad, trata de integrarse y sabe lo que le ha pasado. Carmen está segura de que no lo ha contado antes en casa para no quedarse sin amigos, "me dijo que iban a dejar de hablarle todos".

Sin interacción

La Consejería de Educación de Cantabria investiga si pudo haber otros episodios similares entre los estudiantes y garantiza que "no hay interacción entre víctima y agresores dentro del centro". Unas palabras que la familia de Antonio no comparte, "la interacción en un mismo espacio es inevitable. Antonio es maleable a nivel emocional, siempre va a estar en desventaja. Para él son sus amigos y les va a mirar. Se va a cruzar con ellos. En la medida de lo posible no tendrían que estar juntos" explica Carmen.

Los cuatro estudiantes podrían tener que cambiar de centro como sanción más grave dentro del procedimiento administrativo, que está suspendido mientras se instruye otro judicial.

Los compañeros de Antonio se concentrarán mañana en el instituto para demostrarle que no está solo.

