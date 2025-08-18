Antena 3 LogoAntena3
Vecinos de Cáceres, indignados ante el abandono de las autoridades durante los incendios: "Aquí no ha venido nadie"

Parte de España continúa ardiendo, mientras los vecinos denuncian la falta de medios y de actuación institucional. En Cáceres, son ellos los que se unen para llevar a cabo labores de prevención y extinción.

Incendios

El fuego no da tregua en nuestro país, consumiendo gran parte de Galicia, Castilla y León o Extremadura, entre otras comunidades. En el noveno día consecutivo, más de 344.000 hectáreas han quedado arrasadas por los terribles incendios.

Algunos pueblos han desaparecido del mapa y cientos de vecinos han tenido que ser evacuados. El problema: muchos se han organizado sin ayuda de las autoridades.

En Cáceres, los vecinos denuncian la falta de ayuda y de medios para la extinción. Por eso, son ellos los que se coordinan para llevar a cabo labores de extinción. "Aquí no ha venido nadie, salvamos el ganado y lo demás se quemó", advierte Raúl, uno de los vecinos.

Tanto Raúl como su madre, emocionados, piden que se depuren responsabilidades: "Lo hemos perdido casi todo, solo espero que salga alguien responsable".

Pese a que varios efectivos se han movilizado por la provincia, aseguran que a su pueblo no han llegado. ¿Lograrán hacer justicia?

