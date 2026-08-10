Huelva, Castellón y Segovia, en alerta por varios incendios forestales: miles de hectáreas calcinadas y vecinos desalojados

Las fuertes rachas de viento y las altas temperaturas están dificultando las labores de extinción de varios incendios forestales que afectan a distintos puntos de España. Uno de los focos más preocupantes se encuentra en Niebla, Huelva, donde las llamas ya han arrasado más de 8.000 hectáreas y han obligado a desalojar a unos 500 vecinos.

La situación mantiene en alerta a los equipos de emergencia, que trabajan para contener el avance del fuego en unas condiciones meteorológicas especialmente adversas.

Los vecinos desalojados permanecen alejados de sus viviendas y siguen con preocupación la evolución del incendio. Algunos de ellos están pasando estas complicadas horas en el teatro de Zalamea la Real, habilitado como lugar de acogida. Allí esperan poder regresar a sus casas cuanto antes, aunque la evolución del fuego mantiene la incertidumbre.

La situación también es complicada en Castellón, donde el viento tampoco da tregua a los equipos de extinción. En Tírig, el fuego ha calcinado alrededor de 700 hectáreas, mientras que los vecinos de Catí han tenido que ser desalojados como medida de prevención ante el avance de las llamas.

Nivel 2 en Segovia

Otro de los puntos que preocupa especialmente es la provincia de Segovia. Las fuertes rachas de viento han avivado varios focos del incendio declarado en Las Navas de San Antonio, lo que ha obligado a reforzar las medidas de emergencia. Ante el empeoramiento de la situación, el CECOPI se reunió de urgencia y decidió elevar la emergencia al nivel 2.

Los vecinos de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, que también han sido desalojados, han pasado la noche en el polideportivo de El Espinar. El incendio se habría iniciado después de que un coche ardiera en un arcén, aunque las circunstancias del origen del fuego continúan bajo investigación.

Cerca del Parque Nacional de Guadarrama

A esta situación se suma la preocupación por el foco de Navas de Riofrío, debido a su cercanía al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. La proximidad de las llamas a este espacio natural aumenta la preocupación de los servicios de emergencia, que permanecen atentos a cualquier cambio en la dirección del viento.

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