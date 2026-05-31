Los autónomos se manifiestan por cuarta vez para exigir derechos y menos impuestos

Desde que se aprobó la última subida de cuotas para una gran parte de los trabajadores autónomos, este colectivo que representa al 16 por ciento de los españoles, ha convocado diversas protestas.

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos-30N ha convocado este domingo a las 11h marchas en 22 provincias de todo el país, para visibilizar la realidad del colectivo.

"Vuelvo en cinco minutos, estoy dando a luz", reza el cartel que lleva Ana. Es propietaria de una guardería infantil en la localidad valenciana de Llíria y el cartel no es un eslogan, es su caso real. "Dejé de trabajar cinco días antes de dar a luz. Me cogí los días justos para incorporarme. Y en mi caso, es muy duro dejar a tu bebé en casa para ir a cuidar los hijos de las demás porque ser autónoma y madre es imposible. Necesitamos bajas laborales dignas", cuenta Ana.

Ella es una de los casi tres millones y medio de trabajadores por cuenta propia en España. El 50% supera los 45 años. Exigen una reforma del estatuto del autónomo y reivindican el papel del pequeño negocio en la creación de empleo.

"Guantes rojos que simbolizan la sangría de impuestos"

"Vamos vestidos de negro para recordar a todos los autónomos que han cerrado sus negocios. Llevamos guantes rojos que simbolizan la sangría de impuestos a la que estamos sometidos", reivindica Mayte Gerard, portavoz de Plataforma por la Dignidad de los Autónomos-30N en Valencia.

Los profesionales autónomos han subido un siete por ciento en los últimos 10 años. "Tengo una peluquería y necesito facturar cada día 400 euros para poder cubrir gastos. Los días que no facturo esa cantidad trabajo 10 y 12 horas hasta poder cubrir las necesidad. Así no se puede vivir", nos cuenta una manifestante.

El caso de José Belenguer es un ejemplo de resistencia. Es la cuarta generación de una droguería-perfumería que su familia abrió en Picassent hace 146 años. "El 90-95 por ciento de lo que ingresamos lo destinamos a pagar impuestos. Hemos estado meses sin cobrar para poder pagar", explica. "Te preguntas muchas veces porqué tienes que cerrar un negocio con tanta historia teniendo ganas de continuar. Pero sí te planteas si no es mejor irse a a trabajar a una fábrica", dice Belenguer.

Dicen que están asfixiados a impuestos y burocracia, que son trabajadores sin derechos. "Pagar, pagar y pagar. Es lo único que hacemos. Hay gente que me dice que si está tan mal el negocio que cierre y me dedique a otra cosa. ¿Porqué tengo que cerrar mi sueño, perder mi esfuerzo y mis ahorros porque nos pongan trabas cada vez más para por continuar abiertos?" reivindica Laura, una joven autónoma.

Este domingo han salido a las calles de 22 provincias de toda España para exigir un futuro.