'Rifirrafe' en plató entre Afra Blanco y el sacerdote Jesús Silva: "Vox tiene como referente moral al Papa pero va en contra de la doctrina cristiana"

La activista Afra Blanco ha mantenido un acalorado debate con el párroco Jesús Silva sobre los preceptos que ha dejado el Papa León XIV en su visita a España. El Pontífice ha hablado en su discurso de lo difícil que tiene que ser para las personas migrantes huir de tu tierra.

Recuerda el padre Silva que ya en Camerún el Pontífice pidió a la población que permaneciera en su país para poder sacarla adelante. Cree que hay una cuestión que nadie está abordando en el debate migratorio y es la de qué pasa en los países de origen para que nadie tenga que huir de ese país y por qué nadie hace nada al respecto. "Visto esto, hay que acoger al que viene, sufre y lo pasa mal y ser humanos".

"El respeto por la dignidad humana sí es obligatorio"

Afra Blanco ha comenzado diciendo que el Papa León XIV no es su referente moral afirmando que el principio de deidad le es ajeno. "No soy creyente, no es mi líder moral pero lo reconozco como líder moral de mucha gente". Cree que es un error para quienes defienden el derecho de la interrupción voluntaria del embarazo, como es su caso; considerar que en sus palabras el Papa está haciendo una enmienda a la totalidad como siempre. "Hay una cuestión que debe quedar clara, el aborto es voluntario no es obligatorio, es una decisión, al igual que la eutanasia pero el respeto por la dignidad humana sí lo es".

Se ha referido a Vox como un partido que sí ha cambiado su posición teniendo como referente moral al Papa y "no está en el respeto por la dignidad humana con esas firmas de la prioridad nacional". "Con esas firmas hay puntos contrarios a la doctrina cristiana"

El padre Jesús Silva señala que hace falta una referencia moral externa para la política. Habla de la dignidad de la persona y del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo que es la eliminación de una vida en el seno de su madre que va contra la dignidad de ese niño o esa niña que tiene derecho a vivir.

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