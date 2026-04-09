Juan Bravo defiende la bajada de impuestos que pide el PP: "Nunca se había producido una exigencia fiscal tan alta"

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha hablado sobre el compromiso de su partido a bajar los impuestos después de que Feijoó haya propuesto una rebaja general: desde el IVA para autónomos, hasta el IRPF. Recuerda Bravo que ya en Galicia donde gobernó Feijóo prometió bajar los impuestos y lo hizo.

Destaca que nunca se había producido una exigencia fiscal tan alta sobre los ciudadanos. "Si hacemos la comparativa del año 2025 con el año 2018 entre impuestos y cotizaciones sociales los españoles hemos pagado 180.000 euros más, un 56%. Esto viene a representar que cada uno de nosotros hemos pagado 3.600 euros más de impuestos".

Sobre la deflactación del IRPF, destaca que las comunidades autónomas del PP ya deflactaron la tarifa del IRPF en la parte autonómica. Una medida que el Gobierno criticaba, explica, "aunque comunidades autónomas que estaban gobernadas por el PSOE como Comunidad Valenciana o Canarias también lo hicieron". Añade que cada año las comunidades autónomas gobernadas por el PP bajan impuestos. "De hecho la principal crítica de María Jesús Montero es que bajamos los impuestos". Feijóo propone bajar el IVA de los alimentos del 10 al 5%. "La cesta de la compra desde que llegó Sánchez ha subido un 43%".

"Me parece sorprendente que Sánchez construya relaciones importantes con China"

Sánchez viaja a China este fin de semana en un viaje oficial. El viaje se produce en un momento en el que Washington y Pekín están más enfrentados que nunca en medio de las tensiones internacionales por la guerra de Oriente Medio. Le parece sorprendente que Sánchez esté en contra de sus aliados pero encuentra relaciones importantes con China vinculadas a otros expresidentes de este país.

Mientras, EEUU amenaza con retirar sus bases y salir de la OTAN. El ministro de Exteriores José Manuel Albares asegura que el embajador español va a volver a Teherán. En opinión de Juan Bravo Albares está desacreditado porque engaña sobre las invitaciones que recibe. "Todo es una mentira, las bases son muy importantes para España y la situación de defensa a nivel internacional".

"Por el momento Vox no ha votado en contra de ningún punto del PP"

Respecto a las negociaciones del PP con Vox en Aragón señala que sí hay avances y que por el momento Vox no se ha puesto en contra de ninguno de los puntos que estableció el PP para las negociaciones. Está convencido de que veremos gobiernos en Aragón, en Extremadura y en Castilla y León porque es lo que han pedido los ciudadanos que han votado.

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