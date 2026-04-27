El mentalista que estaba al lado de Trump durante el intento de magnicidio: "Creí que era una bomba"

En la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca que acabó en un intento de magnicidio, había muchas personas. Pero alguien que ha llamado especialmente la atención al salir a la luz imágenes del momento en que se alertó a la sala de lo que ocurría es el mentalista Oz Pearlman, que aparece justo en el centro de la mesa principal.

El ilusionista, encargado de la actuación principal de la cena, relató que cuando se produjo el tiroteo estaba al lado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la primera dama, Melania Trump. En ese momento, según explica, pensó que "estaba a punto de estallar una bomba" por la manera en que todo el mundo allí presente se echó al suelo.

De hacer un truco de magia a estar en el suelo

Pearlman relata cómo pasó de realizar un truco de magia a estar debajo de la mesa presidencial, a escasos centímetros de Trump, mientras el Servicio Secreto tomaba el control de la sala y evacuaban al mandatario.

"Yo estaba adivinando un nombre en el que Karoline Leavitt pensaba", refiriéndose a la secretaria de prensa de la Casa Blanca que también estaba a su lado. "Justo cuando revelaba la respuesta en mi libreta, escuchamos el ruido", explicó el mentalista de aquella cena.

Aunque inicialmente pensó que se trataba de una bandeja de platos que caía al suelo o de una emergencia médica, la reacción inmediata del Servicio Secreto le reveló la gravedad de la situación. Los agentes, de inmediato, derribaron al presidente Trump para protegerlo situándolo directamente al lado de Pearlman. "Lo bajaron con mucha fuerza, fue un placaje estilo Liga Nacional de Fútbol Americano. Quedamos cara a cara, a menos de 30 centímetros de distancia. Nos miramos fijamente durante unos dos segundos. Fue la visión más loca de mi vida", explica.

"Creía que la sala iba a explotar"

Ante el sonido de las detonaciones, Pearlman se lanzó al suelo, temiendo que se tratara de un atentado con bomba por la forma en que los agentes irrumpieron en el lugar y por como todo el mundo reaccionó. "En ese momento, realmente creí que la habitación estaba a punto de explotar", confesó el mentalista.

"Nos arrastramos por el suelo por detrás de las cortinas hasta sentir que estábamos en una zona segura y nos levantamos y salimos corriendo", relata sobre como se vivió el altercado desde la experiencia de los invitados.

Recordando la angustia vivida ante el intento de asesinato del mandatario estadounidense, concluye: "Hubo gente que pudo perder la vida esta noche. Gracias a Dios, el oficial que recibió el disparo está bien", apelando directamente a un oficial de la División Uniformada del Servicio Secreto fue alcanzado por una bala, pero su chaleco antibalas evitó heridas mortales y salvó la tragedia.

El tirador ha sido identificado como Cole Allen, aunque oficialmente no ha sido confirmada su identidad. Este viajó desde Los Ángeles para cometer el atentado. Actualmente, permanece bajo custodia en un hospital para una evaluación psiquiátrica y se espera que comparezca ante un tribunal federal de Washington D.C. este lunes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.