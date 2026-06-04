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Crisis en el PSOE

El llamamiento del socialista Álvaro Frutos que pide regenerar el PSOE lo antes posible: "Hay que ser valiente y romper"

El que fuera alto cargo socialista con el Gobierno de Felipe González Álvaro Frutos pide que los militantes del PSOE den un paso al frente para dar una contestación a los escándalos de corrupción que acorralan al PSOE.

Afiliados del PSOE piden elecciones.

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Laura Simón
Publicado:

Álvaro Frutos fue alto cargo de presidencia con Felipe González. Después de que haya salido a la luz el sumario del 'caso Leire Díez' cree que el PSOE se está metiendo en una trinchera "y esperar a que escampe". Esta trama, liderada por Leire Díez y Santos Cerdán, estaba destinada a frenar las causas judiciales que salpicaban al partido. Frutos considera que por el momento habrá que ver lo que dicen los tribunales y como abogado confía en el principio de presunción de inocencia. "Habrá que ver lo que dicen y no hacer excesivo griterío". Añade eso sí, que no cree que la judicatura ni la Policía "meta la pata de una manera tan terrible".

"Hay que iniciar un proceso de regeneración"

Cree que "la situación es muy mala y hay que reaccionar". Define al PSOE en su esencia y a sus militantes como "un partido serio". Frutos considera que se ha terminado un ciclo y hay que iniciar un proceso de regeneración lo antes posible. "En la política todos somos importantes pero nadie es imprescindible. Ha llegado el momento de que dentro del PSOE empiece a haber una cierta contestación a lo que está existiendo".

Detecta "una cierta abducción de dirigentes socialistas". Les define como personas que viven de sus salarios pero aun así hace un llamamiento a ser valiente y a romper con esta situación. "Cualquier persona mínimamente progresista se tiene que dar cuenta de que hay que empezar a cortar ese paso". Entiende que es muy difícil porque "está todo muy atado" y ve que esto solo puede conseguirse levantando la voz y si los medios se hacen eco- "Así seremos capaces de regenerar la democracia española".

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