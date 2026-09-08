Interior habría elaborado un dosier secreto sobre la ideología de decenas de periodistas

El ministerio del Interior contaría con un dosier sobre decenas de periodistas en activo que llevan a cabo su labor en los medios de comunicación para mantener bajo control su ideología, según revela el diario El Confidencial.

Este documento fue elaborado en secreto por colaboradores del ministro Fernando Grande-Marlaska y presenta una multitud de fichas de los profesionales de la prensa. Cada una de ellas va acompañada de una foto y comentarios sobre su trabajo y sus posicionamientos políticos: "Apoya al Gobierno", "alineado con posiciones de derechas", "defiende las políticas del PSOE", "reconocido anti-sanchista"…

El archivo llevaría el sello de Interior y de su Oficina de Comunicación y presenta decenas de folios con los nombres de los periodistas a los que el Ministerio investigó individualmente para establecer su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez, según el mencionado periódico. En la lista se encuentran también los directivos de las asociaciones representativas del sector, como la Asociación de Periodistas de Madrid (APM), la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE) y la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

A estos comentarios, se añaden los de "afín al PSOE", "tendencia conservadora", "independiente", "es de centro derecha moderado", "periodista polémica", "extrema derecha", "desinformación", "antigua presidenta de la Asociación de la Prensa en Madrid", "Estuvo vinculado al PSOE, pero ha evolucionado hacia posiciones conservadoras", "claramente de izquierdas y apoya al Gobierno", "periodista de derechas", "es crítico con la amnistía", "ideología radical de derechas", "moderado", "últimamente es más combativa", "militante socialista", "defiende el ideario del PP", "en contra de los independentismos"…

El mencionado medio ha contactado con el Ministerio del Interior para conocer su versión. Una portavoz oficial del departamento reconoce la existencia y la veracidad de este documento, pero niega que Fernando Grande-Marlaska lo haya elaborado. Afirma que el ministro ni lo encargó ni ha tenido nunca acceso al dosier.

Rechazan que sea una "lista negra"

Asimismo, rechaza que se trate de una "lista negra, como las que hacía Miguel Ángel Rodríguez cuando era portavoz de José María Aznar en el Gobierno de Castilla y León". Rodríguez es el actual jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

Interior, por su parte, asegura que este documento estaba destinado para consumo interno de la Oficina de Comunicación del ministerio "para conocer los periodistas que estaban en los medios y qué temas abordaban".

Fuentes conocedoras de la elaboración de este dosier secreto informan a El Confidencial que el primer encargo de la Oficina de Comunicación fue a finales de 2023, cerca de Navidad.

Además, tuvo lugar una reunión en la que se encontraban presentes una quincena de trabajadores de este departamento, entre ellos, miembros de las fuerzas y seguridad del Estado entre el equipo de prensa. En la Oficina de Comunicación cuentan también con un equipo de seguimiento de medios que escucha y ve a diario las tertulias de radio y televisión.

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