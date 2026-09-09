Toñi Bolaño, sobre el dosier de Interior: "Soy de izquierdas, pero tengo espíritu crítico"

La desclasificación del dosier elaborado por el Ministerio del Interior sobre periodistas considerados afines o no al Gobierno ha provocado reacciones entre algunos de los profesionales incluidos en el documento. Entre ellos se encuentra el periodista Toñi Bolaño, quien ha criticado tanto la metodología empleada para elaborar el informe como la valoración realizada sobre su perfil.

Bolaño cuestiona la profundidad de la investigación e ironiza sobre las fuentes utilizadas para elaborar el documento. "Para hacer este informe donde la primera parte se coge en Wikipedia, pues en fin", señala. El periodista considera que el trabajo podría haberse realizado con mayor rigor y llega a compararlo irónicamente con las investigaciones de los personajes de Mortadelo y Filemón.

"Soy de izquierdas, pero tengo espíritu crítico"

Bolaño reconoce abiertamente su militancia política. "Yo soy militante socialista, no lo he ocultado nunca", afirma. Sin embargo, rechaza que esa circunstancia implique una falta de criterio propio o que deba traducirse en un respaldo automático a las decisiones del Ejecutivo.

"Yo soy de izquierdas, creo en un Gobierno de izquierdas, pero tengo espíritu crítico", sostiene Bolaño, que reivindica precisamente esa capacidad para cuestionar las actuaciones del Gobierno. "Eso es lo que quiero defender", añade.

Bolaño asegura que continuará defendiendo sus posiciones políticas y criticando a la derecha cuando considere que sus actuaciones son equivocadas. "Voy a criticar a la derecha de este país, porque creo que lo está haciendo fatal", afirma.

Al mismo tiempo, marca distancias con la idea de que defender a un Gobierno de izquierdas signifique respaldar todas sus decisiones. "Eso quiere decir que voy a aplaudir todas y cada una de las medidas de este Gobierno. Hombre, no", señala.

Críticas también al Gobierno

Bolaño también recuerda que durante la elaboración de un libro tuvo acceso a información de primera mano sobre determinados acontecimientos políticos que decidió no publicar por una cuestión de ética profesional. "No la podía publicar por ética, porque no estaba ejerciendo como periodista, sino que estaba escribiendo un libro", explica.

El periodista reconoce que aquella situación le generó frustración y que, pese a sus convicciones políticas, mantuvo una posición crítica con miembros del Ejecutivo. "Me subía por las paredes y critiqué muchísimo al ministro Félix Bolaños y al presidente", asegura.

Bolaño considera especialmente significativo que el informe trate de establecer una clasificación política sobre su perfil profesional. "Entonces soy de centroizquierda, eso me ha dolido mucho", afirma.

Su reacción pone sobre la mesa el debate sobre la utilización de las convicciones políticas de los periodistas para valorar su independencia profesional. Para Bolaño, ambas cuestiones no son incompatibles: puede defender un Gobierno de izquierdas y, al mismo tiempo, mantener una posición crítica ante sus decisiones y ejercer su profesión con criterio propio.

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