Pedro Sánchez, sobre el dosier de Interior que clasifica ideológicamente a periodistas: "Es un documento muy poco apropiado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado el dosier que elaboró el ministerio del Interior sobre decenas de periodistas en activos que llevan a cabo su labor en los medios de comunicación para mantener bajo control su ideología de "muy poco apropiado" porque "en el ejercicio legitimo de sus funciones y capacidad de análisis y su forma de ver la vida defienden una posición política u otra".

En la misma línea defiende que "esa diversidad de opiniones sí se refleja en determinados medios y en otros, gobernados por la derecha". Por ello considera que refleja en "quienes creemos en la libertad de prensa", ha explicado en una entrevista en TVE..

Sobre la entrada de miles de migrantes ha reconocido que el Gobierno tiene que invertir mucho más en el control y perímetro de la frontera en Ceuta y Melilla, las cuales "son las dos únicas fronteras terrestres que tiene España y Europa en África". Por ello asegura que se invertirán 180 de euros en la frontera.

"Soy el presidente del Gobierno que más ha ido a Ceuta", recordaba y ha instado a que la visita de Felipe VI a la ciudad autónoma "es más necesaria que nunca". Además, añadió que el Ejecutivo y Casa Real comunicarán de manera conjunta la fecha de la visita. Sobre sus semanas de vacaciones, mientras en Ceuta la crisis migratoria no mejoraba, asegura que "ha trabajado", pero también que "ha tenido su derecho al descanso como tienen todos los trabajadores".

¿Se hubiera liado a tiros?"

A Pedro Sánchez le parece "una autentica barbaridad" la "respuesta armada" que sugería el líder de la oposición a la entrada de miles de migrantes a Ceuta, ya que "no estamos hablando de invasores, sino de personas que en su mayoría buscan una vida mejor, oportunidades que no hay al otro lado de la frontera": "¿Qué hubiera hecho otro Gobierno? ¿Se hubiera liado a tiros?".

Además augura a que si esa hubiera sido la solución que propone PP y Vox, a día de hoy "estaríamos hablando de una crisis aún mayor" tanto en Ceuta "como en las relaciones bilaterales con Marruecos y una imagen internacional lamentable".

El presidente ha subrayado que el Gobierno "ha tenido una política exterior coherente, consistente, respetuosa con el derecho internacional, europeo y nacional". A estas palabras hace referencia a la negativa de aumentar el gasto del PIB Defensa al 5% que pretendía el estadounidense Donald Trump: "Creo que hemos puesto encima de la mesa argumentos, hemos tratado de llegar a un acuerdo y lo hemos llegado con el secretario de la OTAN".

"Utilizan Ceuta como arma arrojadiza"

Por ello asegura que con la crisis en Irán, guerra Ucrania o el genocidio de Palestina en Gaza "han hablado con claridad": "Este Gobierno no acepta chantajes, porque no va con nosotros y no tenemos nada que ocultar".

Sánchez explica que "la derecha y la ultraderecha deshumanizan a los niños y niñas" llamándoles "invasores" y "acusaciones del Gobierno está con Rabat" solo demuestran que "utilizan a Ceuta como arma arrojadiza para desgastar al Gobierno". Por ello responderán a esta crisis humanitaria, como afirma haber hecho en las anteriores, "desde la unidad y lealtad institucional".

Niega al Supremo

El martes, el Tribunal Supremo paralizó el derecho a voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'. El presdiente del Gobierno no comparte la decisión de suspender cautelarmente la ley que forma parte de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2021, explica. Además, señaló que existe un "denominador común" de la "ultraderecha" y la "derecha cada vez más ultra en favor de bulos, pucherazos".

Zapatero en la próxima campaña

Sobre las elecciones, ha vuelto a reiterar que descarta "un superdomingo electoral". Cabe recordar que entre los alcaldes y presidentes autonómicos socialistas crecía un temor porque las elecciones generales coincidiesen con las autonómicas y municipales.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo ha anunciado que contará con José Luis Rodríguez Zapatero para su próxima campaña electoral que, tal y como ha dicho este miércoles en el Congreso, "será en 2027, en el momento que más convenga a los españoles": "Por supuesto que contaré con él, como he contado con él en todas las campañas electorales". Además ha defendido su inocencia destacando su "trayectoria y legado" para el socialismo, así como para el país.

¿Financiación irregular?

El presidente del Gobierno ha negado que en su partido haya financiación irregular, lamentando que "se de más cuenta a un delincuente", refiriéndose a Víctor de Aldama "que ha una organización política que intenta defender su inocencia".

Explica que el PSOE "ha hecho un ejercicio de estriptis dando los recibos, las facturas desde el año 2014 o 2017, creo recordar": "Hemos dado todo". "No sé si nos imputarán o no, pero le puedo garantizar que no hay financiación irregular del PSOE", asegura y pone de ejemplo un informe de transparencia internacional donde exponía que "el PSOE era uno de los grandes partidos políticos en nuestro sistema político más transparente con 83 puntos, 50 por encima del Partido Popular" .