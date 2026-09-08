Rubén Amón y Fernández- Miranda reaccionan a la 'lista negra' de Marlaska: "Es intolerable y gravísimo"

El ministerio del Interior contaría con un dosier sobre decenas de periodistas en activo que llevan a cabo su labor en los medios de comunicación para mantener bajo control su ideología, según revela el diario El Confidencial. Cada una de las descripciones van acompañadas de una foto y comentarios sobre su trabajo y sus posicionamientos políticos: "Apoya al Gobierno", "alineado con posiciones de derechas", "defiende las políticas del PSOE", "afín al PSOE", etc.

Ese informe, elaborado en 2024 y llamado 'Tertulianos radio y televisión" señala a los dos colaboradores y periodistas de Espejo Público, Rubén Amón y Juan Fernández-Miranda. A este último se le define como "ideas de derechas", el propio periodista adjunto al director de 'El Confidencial' no se siente identificado con las descripciones: "estoy enormemente sorprendido de que el ministerio del Interior se dedique a hacer listados de periodistas por su valoración ideológica, aparte de acompañarlo con fotos y datos".

"Supone una vulneración de la protección de datos", es un riesgo y, Marlaska, en "vez de hacer su trabajo, se dedica a poner etiquetas sobre los que hacemos nuestro trabajo", recalca Fernández-Miranda. A lo que Carmen Morodo, responde: "no hay justificación, me parece un disparate, llevan a que sospeches lo peor de ese listado, es como las peores dictaduras aunque no tengan esa intención".

"Es una ficha gravísima, está intimidando a las libertades de los ciudadanos"

El periodista y colaborador Rubén Amón también se ha pronunciado sobre su señalamiento en el informe de Interior: "me gusta muchísimo esa etiqueta, me esperaba Rubén el moderadito" y recalca que el ministro del Interior "debe dimitir". El propio informe lo define como "moderado, de centro derecha y críticas al Gobierno de tono moderado". "Está muy mal, es lo que hace el ministerio ya que compromete a las libertades y derechos y sesga y atosiga a los que no están a sus fines", termina Amón.

Por su parte, Fernández- Miranda responde que "es intolerable, no saben nada de los 5.000 migrantes que quedan en Ceuta, pero a los periodistas nos tienen fichados". Susanna Griso destaca que le parece increíble que "tengan ese informe y no sepan que Marruecos estaba alentando una avalancha el 30-31 de julio".

Fernández-Miranda, descrito como una persona de derechas, responde al ser preguntado por Susana Díaz que se describa: "mi prioridad es defender la institucionalidad, si esto es ser de derechas, soy de derechas, pero no debería de ser así". Ya que "en el momento en el que se nos reduce a una opinión, ya nos están etiquetando", finaliza el periodista y colaborador de Espejo Público.

La FAPE se pronuncia, "es incompatible con el estado de derecho"

Ante estos hechos, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España exige al Ministerio del Interior el cese inmediato de cualquier práctica de clasificación, seguimiento o perfilado de periodistas por parte de organismos públicos; garantías efectivas de que los profesionales incluidos en el listado no han sufrido ningún tipo de perjuicio, represalia o trato diferenciado como consecuencia de esta catalogación y depuración de responsabilidades en el seno de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior.

La FAPE hace un llamamiento a las demás asociaciones profesionales del sector, a los colegios de periodistas, a los sindicatos y a la ciudadanía en general para que se sumen a la exigencia de transparencia y rendición de cuentas.

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