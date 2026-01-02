Koldo buscaría el favor de los funcionarios de la cárcel y Graciano Palomo reacciona: "¿Será con chistorras?"

Carina Verdú, periodista de Espejo Público se hacía eco de la información desvelada por 'Voz Pópuli' a cerca de Koldo García, que comparte celda en el centro penitenciario de Soto del Real con José Luis Ábalos, exministro de Transportes, pese a su deseo expreso de cambio de compañero, por desavenencias con la persona a la que en su día rendía cuentas.

El medio digital destacaba el hartazgo al que habrían llegado los funcionarios de la prisión y citan textualmente: "Esto no es ni un Ministerio, ni un puticlub".

Y es que el asesor- conseguidor del exiministro estaría intentando ganarse la confianza y el favor de los trabajadores, según el medio, para obtener una situación de privilegios. La estrategia no habría tenido éxito.

Graciano Palomo, periodista y colaborador habitual de Espejo Público, reaccionaba con una mezcla de indignación e ironía ante esta noticia: "¿Cómo intenta conseguir el favor de los funcionarios? ¿Será con chistorras o con qué?".

Afra Blanco ponía en duda las declaraciones de los funcionarios "en esos términos".

