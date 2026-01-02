Caso Koldo
Koldo buscaría el favor de los funcionarios de la cárcel y Graciano Palomo reacciona: "¿Será con chistorras?"
El periodista Graciano Palomo reaccionaba con ironía ante las últimas informaciones publicadas sobre Koldo García. El asesor, que fuera número dos del exministro de Transportes José Luis Ábalos, estaría tratando de ganarse la confianza de los trabajadores de la cárcel en la que está, para conseguir un trato privilegiado.
Carina Verdú, periodista de Espejo Público se hacía eco de la información desvelada por 'Voz Pópuli' a cerca de Koldo García, que comparte celda en el centro penitenciario de Soto del Real con José Luis Ábalos, exministro de Transportes, pese a su deseo expreso de cambio de compañero, por desavenencias con la persona a la que en su día rendía cuentas.
El medio digital destacaba el hartazgo al que habrían llegado los funcionarios de la prisión y citan textualmente: "Esto no es ni un Ministerio, ni un puticlub".
Y es que el asesor- conseguidor del exiministro estaría intentando ganarse la confianza y el favor de los trabajadores, según el medio, para obtener una situación de privilegios. La estrategia no habría tenido éxito.
Graciano Palomo, periodista y colaborador habitual de Espejo Público, reaccionaba con una mezcla de indignación e ironía ante esta noticia: "¿Cómo intenta conseguir el favor de los funcionarios? ¿Será con chistorras o con qué?".
Afra Blanco ponía en duda las declaraciones de los funcionarios "en esos términos".
