Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Caso Koldo

Koldo buscaría el favor de los funcionarios de la cárcel y Graciano Palomo reacciona: "¿Será con chistorras?"

El periodista Graciano Palomo reaccionaba con ironía ante las últimas informaciones publicadas sobre Koldo García. El asesor, que fuera número dos del exministro de Transportes José Luis Ábalos, estaría tratando de ganarse la confianza de los trabajadores de la cárcel en la que está, para conseguir un trato privilegiado.

Graciano Palomo

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Carina Verdú, periodista de Espejo Público se hacía eco de la información desvelada por 'Voz Pópuli' a cerca de Koldo García, que comparte celda en el centro penitenciario de Soto del Real con José Luis Ábalos, exministro de Transportes, pese a su deseo expreso de cambio de compañero, por desavenencias con la persona a la que en su día rendía cuentas.

El medio digital destacaba el hartazgo al que habrían llegado los funcionarios de la prisión y citan textualmente: "Esto no es ni un Ministerio, ni un puticlub".

Y es que el asesor- conseguidor del exiministro estaría intentando ganarse la confianza y el favor de los trabajadores, según el medio, para obtener una situación de privilegios. La estrategia no habría tenido éxito.

Graciano Palomo, periodista y colaborador habitual de Espejo Público, reaccionaba con una mezcla de indignación e ironía ante esta noticia: "¿Cómo intenta conseguir el favor de los funcionarios? ¿Será con chistorras o con qué?".

Afra Blanco ponía en duda las declaraciones de los funcionarios "en esos términos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Subida precios 2026

Año nuevo, subida nueva con huevos, aceite, carne, café y energía que se encarecen en 2026: "Es para echarse a temblar"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Subida precios 2026

Año nuevo, subida nueva con huevos, aceite, carne, café y energía que se encarecen en 2026: "Es para echarse a temblar"

Incendio en una vivienda en Carabanchel

Los hermanos fallecidos en el incendio de Carabanchel aparecieron muertos en el baño, abrazados

Salud mental Ceuta

Ceuta, sin psiquiatras en la sanidad pública: "Muchos están al límite"

Cristóbal Soria y Ángel Antonio Herrera
Partos en casa

El rifirrafe entre Cristóbal Soria y Ángel Antonio por la posibilidad de prohibir los partos en casa: "Dios mío de mi alma"

Patatas hash brown con steak tartar de Joseba Arguiñano
Sorprendente

Patatas hash brown con steak tartar de Joseba Arguiñano: “Especial para los amantes de la carne cruda”

Empieza el año cocinando: Ensalada de pochas, tomate y calamares
Una rica ensalada

Empieza el año cocinando: Ensalada de pochas, tomate y calamares

Karlos Arguiñano comienza el año con una sencilla receta nutritiva y muy rica de Ensalada de pochas con tomate y calamares.

Olaya Salardón, portavoz AUGC
Rave Ilegal

La denuncia de la portavoz de guardias civiles tras el ataque a agentes en la rave ilegal: "Se activa una serie de efectivos insuficientes"

La Guardia Civil trató de cumplir con su deber y evitar que los asistentes a la rave ilegal se instalaran en ningún lugar, no lo consiguieron al verse superados exageradamente en número y sorprendidos con la violencia inédita de algunos de ellos.

Reunión afectados lotería Villamarín

El Gordo de Villamanín sigue repartiendo nervios y tensión: "Menos señalar con el dedito, guapo, sinvergüenza"

El primer joven en pedir la dimisión de Sánchez tras las uvas: "Un presidente que no puede salir a la calle no merece gobernar"

La viral petición de Javier Domínguez en las uvas a Pedro Sánchez: "Un presidente que no puede salir a la calle no merece gobernar"

Entrevista con Daniel Illescas

Daniel Illescas: “Me gusta la adrenalina y trabajar bajo presión”

Publicidad