Daniel Illescas: “Me gusta la adrenalina y trabajar bajo presión”

Daniel Illescas se ha convertido en uno de los concursantes de la sexta edición de El Desafío porque es seguidor del programa, “es algo que siempre he querido hacer porque soy un tío echado para adelante y estoy cumpliendo un sueño” ha afirmado el modelo.

Sobre sus puntos fuertes, el influencer ha destacado “trabajar bajo presión”, Illescas se considera un amante de la adrenalina y ha confesado que le motivan las cosas difíciles.

Daniel Illescas considera que sus compañeros más fuertes son todos, “es un programa muy igualado en el que no sabes nada hasta el final y esto es una liga y los puntos van cambiando”, ha asegurado el concursante.

Las valoraciones del jurado quiere que le sirvan para “aprender de esos errores”. Daniel Illescas ha querido respetar la profesionalidad de Juan del Val, Santiago Segura y Pilar Rubio y va a intentar empatizar con ellos en sus opiniones.