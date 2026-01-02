Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El INFLUENCER ADORA EL RIESGO

Daniel Illescas: “Me gusta la adrenalina y trabajar bajo presión”

El influencer acostumbrado a experiencias extremas ha decidido ponerse a prueba como concursante de la sexta temporada de El Desafío. Así se ve Daniel Illescas en su nuevo reto televisivo.

Entrevista con Daniel Illescas

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Daniel Illescas se ha convertido en uno de los concursantes de la sexta edición de El Desafío porque es seguidor del programa, “es algo que siempre he querido hacer porque soy un tío echado para adelante y estoy cumpliendo un sueño” ha afirmado el modelo.

Daniel Illescas, concursante de El Desafío: “En mi vida he hecho nada parecido”

Sobre sus puntos fuertes, el influencer ha destacado “trabajar bajo presión”, Illescas se considera un amante de la adrenalina y ha confesado que le motivan las cosas difíciles.

Daniel Illescas considera que sus compañeros más fuertes son todos, “es un programa muy igualado en el que no sabes nada hasta el final y esto es una liga y los puntos van cambiando”, ha asegurado el concursante.

Las valoraciones del jurado quiere que le sirvan para “aprender de esos errores”. Daniel Illescas ha querido respetar la profesionalidad de Juan del Val, Santiago Segura y Pilar Rubio y va a intentar empatizar con ellos en sus opiniones.

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Salud mental Ceuta

Ceuta, sin psiquiatras en la sanidad pública: "Muchos están al límite"

Cristóbal Soria y Ángel Antonio Herrera

El rifirrafe entre Cristóbal Soria y Ángel Antonio por la posibilidad de prohibir los partos en casa: "Dios mío de mi alma"

Patatas hash brown con steak tartar de Joseba Arguiñano

Patatas hash brown con steak tartar de Joseba Arguiñano: “Especial para los amantes de la carne cruda”

Empieza el año cocinando: Ensalada de pochas, tomate y calamares
Una rica ensalada

Empieza el año cocinando: Ensalada de pochas, tomate y calamares

Olaya Salardón, portavoz AUGC
Rave Ilegal

La denuncia de la portavoz de guardias civiles tras el ataque a agentes en la rave ilegal: "Se activa una serie de efectivos insuficientes"

Reunión afectados lotería Villamarín
El Gordo de Villamarín

El Gordo de Villamanín sigue repartiendo nervios y tensión: "Menos señalar con el dedito, guapo, sinvergüenza"

Calma tensa en Villamanín por la polémica surgida con las participaciones vendidas del Gordo de Navidad que no se sabe si podrán cobrarse.

El primer joven en pedir la dimisión de Sánchez tras las uvas: "Un presidente que no puede salir a la calle no merece gobernar"
AÑO NUEVO

La viral petición de Javier Domínguez en las uvas a Pedro Sánchez: "Un presidente que no puede salir a la calle no merece gobernar"

Hablamos con Javi Domínguez, el joven que se ha hecho viral tras grabarse pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez mientras tomaba las uvas. Es su deseo para este 2026.

Entrevista con Daniel Illescas

Daniel Illescas: “Me gusta la adrenalina y trabajar bajo presión”

Graciano Palomo

Koldo buscaría el favor de los funcionarios de la cárcel y Graciano Palomo reacciona: "¿Será con chistorras?"

empresario

Las fiestas ilegales se disparan en Nochevieja: “Los empresarios tenemos que obtener licencias"

Publicidad