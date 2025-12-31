Antena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María y Gabriel sospechan de los De la Reina

Al volver de París, notarán extraño el ambiente, y ambos empezarán a sospechar que han descubierto a Gabriel.

María

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

María y Gabriel comenzarán a sospechar de los De la Reina, tienen miedo de que Isabel se haya podido poner en contacto con ellos para denunciar a Gabriel. ¡Tienen que tener mil ojos en todo!

Digna se pondrá al corriente sobre la situación de Gabriel y no podrá creérselo, ahora ese hombre es el padre de su nieta. ¿Qué pasará?

En casa de la Reina todos intentarán disimular, aunque el primo, muy desconfiado, empezará a sospechar.

Por su parte, Cloe considera a Joaquín como la opción ideal para el suministro de embalajes en Perfumerías Brossard-De la Reina, y le ofrecerá trabajar juntos. ¿Qué dirá él?

No te pierdas el próximo capitulazo de Sueños de libertad y adelántate en atresplayer.

Series

María

Begoña

Capítulo 468 de Sueños de libertad; 31 de diciembre: los De la Reina fingen delante de Gabriel

Darío

Darío vuelve a Toledo para ver a Pelayo, pero Marta le advierte: "Hay mucha gente que nos quiere mal"

Pelayo
Capítulo 468

Pelayo le pide a Marta que se vaya con él a México... ¿aceptará ella?

Begoña Andrés
Capítulo 468

Begoña, Andrés y Damián acuerdan fingir frente a Gabriel tras haberle descubierto: "Es un farsante"

Claudia
Capítulo 468

Manuela y Cristina convencen a Claudia para que denuncie a Maripaz a la Guardia Civil

Después de haberle robado parte de sus joyas, y destrozarle su cuarto, Manuela y Cristina han insistido a la joven en que denuncie a Maripaz.

