Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María y Gabriel sospechan de los De la Reina

María y Gabriel comenzarán a sospechar de los De la Reina, tienen miedo de que Isabel se haya podido poner en contacto con ellos para denunciar a Gabriel. ¡Tienen que tener mil ojos en todo!

Digna se pondrá al corriente sobre la situación de Gabriel y no podrá creérselo, ahora ese hombre es el padre de su nieta. ¿Qué pasará?

En casa de la Reina todos intentarán disimular, aunque el primo, muy desconfiado, empezará a sospechar.

Por su parte, Cloe considera a Joaquín como la opción ideal para el suministro de embalajes en Perfumerías Brossard-De la Reina, y le ofrecerá trabajar juntos. ¿Qué dirá él?

