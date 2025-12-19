Koldo García solicita el cambio de celda porque no soporta los hábitos de Ábalos en Soto del Real

La convivencia de José Luis Ábalos y Koldo García en el centro penitenciario de Soto del Real está siendo más complicada de lo esperado. Según las fuentes cercanas al entorno, el ex asesor habría presentado una solicitud formal para ser trasladado a otra celda, alegando que "no puede soportar más los hábitos nocturnos" del que fuera su jefe político.

Los ronquidos de Ábalos durante la noche estarían entorpeciendo el descanso de Koldo, con el que comparte una celda en el módulo 13 de la prisión. Además, el ex asesor, que no fuma, se habría quejado especialmente del incesante consumo de cigarrillos por parte del ex ministro en el reducido espacio de la celda, convirtiendo la convivencia en insoportable.

El módulo en el que se encuentran es uno de los menos restrictivos del centro y está reservado a reclusos que carezcan de antecedentes penales. Un bloque que ha albergado anteriormente a otros perfiles conocidos, como Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, que pasó cerca de cinco meses allí.

La vida en Soto del Real

Pese a encontrarse en la parte más 'permisiva' de la cárcel, la vida diaria de todo el centro penitenciario de Soto del Real sigue un horario estricto. Los reos deben levantarse a las 7:30 horas, ordenar y limpiar sus celdas antes del desayuno y cumplir con los horarios fijados para las comidas, siendo las 13:30 la hora reservada para el almuerzo.

Después de esto, los reclusos disponen de tiempo para descansar y realizar actividades programadas, ya que el centro ofrece cursos formativos, talleres ocupacionales (como el de carpintería) y acceso a una biblioteca, dentro de un régimen diseñado para intentar la reinserción del penado.

Ábalos y García ingresaron en prisión el pasado 27 de noviembre por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza. La medida se adoptó ante el riesgo “extremo” de fuga, teniendo en cuenta las elevadas penas solicitadas por la Fiscalía y las acusaciones en el procedimiento que investiga una presunta trama de corrupción relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia.

