¿Qué sucederá en Pasapalabra en 2026? Manu y Rosa, llamados a hacer historia este año

Si en 2025 se han superado todos los récords en Pasapalabra, el año 2026 está llamado a ser aún más histórico. En todas las quinielas está que un concursante, actualmente con Manu y Rosa en liza, se lleve el bote más alto en los más de 25 años de vida del programa. Obviamente, son los dos grandes favoritos, pues nadie espera ningún drama pese a los sustos que puede deparar la Silla Azul. De hecho, el madrileño vivió uno en Nochevieja.

Por lo tanto, las grandes incógnitas son: ¿quién completará El Rosco? ¿Cuándo ocurrirá? ¿Qué cantidad alcanzará?

Un bote infinito

Completar El Rosco tiene, al comenzar enero, un premio de casi 2,6 millones de euros. Que deje de crecer depende de los concursantes. El bote lleva más de 400 programas sumando dinero y los 2.272.000 euros que conquistó Rafa Castaño ya quedaron atrás hace muchos programas.

Manu y Rosa han confesado que “formar parte de esa historia es precioso” y Roberto Leal lleva tiempo afinando la voz para dar su “sí” más esperado. Con todo, si nadie lo remedia antes, el bote podría llegar a 3 millones en primavera.

Dos concursantes sin límites

Manu y Rosa han demostrado que su límite es el cielo. Está en sus propias manos. De hecho, ya sólo les queda un récord por batir: conquistar el bote. Suyas son todas las marcas imaginables: longevidad, victorias, empates, aciertos..., tanto a título individual como en pareja.

El madrileño, tras superar los 360 programas de Orestes, es el concursante que más ha durado en toda la historia de Pasapalabra. La coruñesa, por su parte, es un referente para todas las mujeres porque, tras ser la primera centenaria, ya roza incluso las 300 tardes desde su estreno en la Silla Azul.

¿Posible fecha del bote?

Cuándo y cómo ocurrirá es terreno sólo para las hipótesis. Rafa completó su histórico Rosco un 16 de marzo (de 2023), mientras que Óscar Díaz lo logró un 15 de mayo (de 2024). Pablo Díaz firmó la gesta un 1 de julio (de 2021), mientras que Sofía Álvarez de Eulate fue la más tardía en cuanto al calendario, un 27 de septiembre (de 2021).

Por lo tanto, no se puede deducir ninguna fecha. Como los concursantes suelen comentar, depende de que se alineen los astros y, a la vez, su conocimiento con las preguntas. ¡La sorpresa podría saltar en cualquier momento!