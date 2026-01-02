Antena3
Una llamada, un trato y un plan secreto: la amenaza de los Ihsanli se intensifica este domingo en Una nueva vida

La tensión aumenta poco a poco. Mientras unos intentan mantener la calma, otros ya están preparando su próximo movimiento.

La tensión aumenta poco a poco. Mientras unos intentan mantener la calma, otros ya están preparando su próximo movimiento.

Los hermanos Ihsanli ya han vuelto a la vida de los Korhan para dar guerra y dejar claro que nada está bajo control.

Mezide llama a Gülgün y no se anda con rodeos. Le hace una advertencia tan clara como peligrosa: “Si quieres proteger a tu hijo, haremos un nuevo trato. Espera mis noticias”.

Mientras tanto, Ferit intenta mantener la calma, pero sabe que la situación se le escapa de las manos y se lo confiesa a Suna: “No hay nada bajo control”.

Lo que él no sabe es que Tarik empieza a mover ficha. Habla con Tayyar y va directo al grano: tienen enemigos comunes, pero quiere saber hasta dónde está dispuesto a llegar.

Y entonces llega el momento más inquietante. Tarik comparte su plan con su hermano Saffet: “Seyran también está aquí. La cogeremos y huiremos”.

¿Se llevará Tarik a Seyran y huirá como tiene previsto? ¿Llegará Ferit a tiempo para truncar sus planes? En Una nueva vida, el peligro vuelve a rodear a los Korhan.

No te lo pierdas, este domingo a las 22:00 h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

