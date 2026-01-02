Las fiestas ilegales se disparan en Nochevieja: “Los empresarios tenemos que obtener licencias"

La Nochevieja es sinónimo de disfrute. Las fiestas ilegales que se organizan en torno a ese día no suelen tener horarios con límite, ni edad concreta. Suelen organizarse en lugares apartados.

Cada vez que cambiamos de años se organiza una multitudinaria. Una de ellas llegó a durar casi una semana. Sin embargo, no están autorizadas al no contar con licencia.

Por si fuera poco, se celebran en unas condiciones cuestionables: "No es de recibo que los empresarios tengan una carga fiscal, le rompan la caja de Fin de Año y ellos no", señala Fernando Martínez, secreto general de FECALON.

"Nosotros tenemos que obtener licencias, controlar aforo, pasar inspecciones... Nada de esto existe en las fiestas ilegales" añade el empresario.

Este programa ha conseguido averiguar donde se puede llegar a celebrar una de estas fiestas clandestinas y todo apunta a una localidad de Huelva que, por cierto, ya no tiene tickets.

Miles de personas, rezando a la música tecno, con el objetivo común de dar paso al Año Nuevo.