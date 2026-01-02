Antena3
¿Cómo celebró la Nochevieja?

Manu formula su mayor deseo para el año 2026: "Creo que es evidente"

El concursante madrileño tira por ese objetivo que lleva persiguiendo desde hace más de 400 programas, mientras que Rosa ha optado por pedir "salud".

Alberto Mendo
Publicado:

El comienzo del nuevo año es el momento perfecto para formular deseos. De hecho, pueden incluso llegar a tiempo de que los Reyes Magos los recojan en su lista. En el programa de Nochevieja, Roberto Leal preguntó a los concursantes por ese sueño que desearían ver cumplido. Manu no tenía ni la más mínima duda en su respuesta: "Creo que es evidente que el bote".

El concursante madrileño espera que poder llegar a esa meta este 2026. Ya lleva más de 400 programas en esa carrera y ha visto día a día cómo el bote crecía hasta superar los 2,5 millones de euros. En cambio, Rosa ha optado por otro deseo, tanto o más valioso: "Sobre todo, salud".

Además, los dos concursantes le contaron a Roberto cómo pensaban celebrar la Nochevieja. "Toca cenar con mi familia, con mi chica y, a lo mejor, luego salgo un ratillo a dar una vueltecilla, pero pequeña", aseguró. Para Rosa, la noche iba a ser, ante todo, familiar. ¡Descubre en el vídeo cómo lo contaron!

Programas

