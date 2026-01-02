Manu formula su mayor deseo para el año 2026: "Creo que es evidente"

El comienzo del nuevo año es el momento perfecto para formular deseos. De hecho, pueden incluso llegar a tiempo de que los Reyes Magos los recojan en su lista. En el programa de Nochevieja, Roberto Leal preguntó a los concursantes por ese sueño que desearían ver cumplido. Manu no tenía ni la más mínima duda en su respuesta: "Creo que es evidente que el bote".

El concursante madrileño espera que poder llegar a esa meta este 2026. Ya lleva más de 400 programas en esa carrera y ha visto día a día cómo el bote crecía hasta superar los 2,5 millones de euros. En cambio, Rosa ha optado por otro deseo, tanto o más valioso: "Sobre todo, salud".

Además, los dos concursantes le contaron a Roberto cómo pensaban celebrar la Nochevieja. "Toca cenar con mi familia, con mi chica y, a lo mejor, luego salgo un ratillo a dar una vueltecilla, pero pequeña", aseguró. Para Rosa, la noche iba a ser, ante todo, familiar. ¡Descubre en el vídeo cómo lo contaron!