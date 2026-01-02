Antena3
Tensión entre Paco Castañares y Afra Blanco por las denuncias de acoso del PSOE: "Paco Salazar tenía pinta de lo que le han denunciado"

El exdiputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura ha intervenido hoy en el programa por la última denuncia entre las filas del PSOE por acoso laboral contra José Luis Quintana, actual delegado del Gobierno y sustituto de Miguel Ángel Gallardo.

El rifirrafe entre Paco Castañares y Afra Blanco por las denuncias de ascos del PSOE

Publicado:

Los escándalos con las denuncias de acoso en el PSOE continúan. En las últimas horas, una nueva denuncia ha visto la luz. Una militante y concejal del PSOE en Extremadura ha denunciado a José Luis Quintana, actual delegado del Gobierno y líder de la gestora formada tras la dimisión del ex secretario general Miguel Ángel Gallardo, por los presuntos delitos de coacciones y acoso laboral.

Paco Castañares, exdiputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura, ha hablado hoy en Espejo Público para trasladar su opinión. Ha compartido su sorpresa al hacerse eco de la noticia: "Acoso laboral a mí me sorprende en una persona como Quintana. No tiene pinta". Los amigos en común que tiene con la denunciante, que se llama Mar Costa, aseguran que "es una persona muy fiel al sanchismo".

También añaden que "el acoso laboral no es directo, aunque puedan haber existido mensajes o llamadas de teléfono que sí lo han hecho, y quien puede corroborar lo que dice la denunciante o lo que dice Quintana es Gallardo". Aunque Quintana ha rechazado las acusaciones de acoso, de momento solo se ha pronunciado a través de la red social X, algo que Castañares ha reprochado: "Con una acusación tan grave debe hacer algo más que un tuit".

Momentos de tensión entre Afra Blanco y Castañares

Afra Blanco, colaboradora del programa, ha fruncido el ceño durante la intervención del exdiputado del PSOE, rechazando algunas de sus palabras: "Es que yo cuando escucho la frase de no tiene pinta...¿Qué lo lleva tatuado, no? Es que nadie va por la calle anunciando hola, me dedico a acosar", ha reprochado la activista. También ha pedido calma para que se lleven a cabo los procedimientos pertinentes que requiere la investigación para aclarar los hechos.

Castañares ha contestado poniendo de ejemplo las denuncias por acoso sexual a Paco Salazar: "Él tenía pinta de lo que le han denunciado. No hay más que verle la cara. Por la pinta se saca muchas veces a la gente". Esto ha provocado la reacción inmediata de Afra Blanco: "Por favor, de verdad. Seamos un poco serios". La tensión ha ido aumentando: "Deja de hacer aspavientos", respondía Castañares. "Yo creo que usted es un apersona muy seria como para estar hablando de lo que tiene pinta cada uno, parece mentira", ha concluido la activista.

Tensión entre Paco Castañares y Afra Blanco por las denuncias de acoso del PSOE: "Paco Salazar tenía pinta de lo que le han denunciado"

