La viral petición de Javier Domínguez en las uvas a Pedro Sánchez: "Un presidente que no puede salir a la calle no merece gobernar"

Hablamos con Javi Domínguez, el joven que se ha hecho viral tras grabarse pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez mientras tomaba las uvas. Es su deseo para este 2026.

El primer joven en pedir la dimisión de Sánchez tras las uvas: "Un presidente que no puede salir a la calle no merece gobernar"

Ana Gómez
Publicado:

Hay muchas formas de celebrar el Año Nuevo. Hay quienes tras terminar de comerse las doce uvas brindan, se abrazan, lloran, ríen... Pero Javi Domínguez decidió que lo primero que haría sería pedir la dimisión de Pedro Sánchez en 2026. Y se grabó. Y colgó el vídeo en sus redes sociales. Y se ha hecho viral, tiene más de 1 millón de visualizaciones. Pero, ¿de verdad es la dimisión del presidente del Gobierno su principal deseo para este nuevo año? Javi reconoce que "lo importante y lo primero es la salud para la familia", pero en esta entrevista en Espejo Público asegura que su deseo "es el deseo de muchos jóvenes y españoles". Defiende además que "quedó un vídeo gracioso, peculiar y que ha creado mucho ruido en las redes sociales".

"Es el deseo de muchos jóvenes y españoles"

Reacciones en las redes

Porque efectivamente ha habido muchas personas que han criticado el vídeo de Javi en las redes sociales. Comentarios como "Qué vida más triste hay que tener para acordarte de la política en esos momentos", o "Qué vida más triste que sea lo primero que piensas" e incluso otro mensaje donde le reprochan que no abrace antes a su familia y le aconsejan "háztelo mirar". Pero Javi asume con naturalidad las críticas: "El video ha recibido comentarios de todo tipo, pero es lo que tiene las redes sociales".

"Lo de menos es estar afiliado a un partido u otro. Hay gente que puede estar afiliada al Partido Socialista u otros partidos de izquierdas y puede pedir la dimisión de Pedro Sánchez"

Afiliado al PP

Se da la casualidad de que Javi Domínguez está afiliado a las Nuevas Generaciones del PP gallego pero él asegura que no tiene nada que ver: "Lo de menos es estar afiliado a un partido u otro. Hay gente que puede estar afiliada al Partido Socialista u otros partidos de izquierdas y puede pedir la dimisión de Pedro Sánchez". Javi defiende que su mensaje ha calado especialmente este 2025 en la juventud: Es importante remarcar que los jóvenes estamos ya muy cansados, no nos creemos los mensajes ni tanto discurso". Por eso este joven que se ha hecho viral con su peculiar deseo de Año Nuevo afirma con rotundidad: "Un presidente que no puede salir a la calle no merece gobernar".

