Último ensayo de las campanadas: la Puerta del Sol abarrotada y las uvas en Espejo Público

La última noche del año ya está aquí y como no puede ser de otra manera, uno de los lugares más icónicos de nuestro país para vivirla ya está preparada. La Puerta del Sol, lugar en el que miles de personas de todas las partes del mundo deciden recibir el año nuevo, ya ha vivido la celebración de "las preúvas". Ayer, en la tarde del 30 de diciembre ya tuvo lugar este acontecimiento, al que pudieron acudir hasta 15.000 personas y donde DJs marcaron el ritmo con música electrónica para animar aún más el ambiente. Y hoy, hemos vivido en directo desde Espejo Público el último ensayo general para esta noche.

Nuestra compañera Vanessa Pámpano ha conectado desde la misma Puerta del Sol, rodeada por una plaza abarrotada de gente ilusionada y deseando recibir el año 2026. Hemos conectado escuchando la canción "Un año más" de Mecano, cantada al unísono por todas las personas que rodeaban a nuestra compañera. Esta canción ya es un clásico que se escucha anualmente para despedir los 365 días que nos preceden y recibir los 365 siguientes.

"Un año más" desde Espejo Público

Pedro es una de las tantas personas que han decidido vivir esta increíble experiencia desde la Puerta del Sol, y aunque su mujer se encuentra en casa "porque no está muy fuerte", ahora mismo está rodeado del resto de su familia y preparado para esta noche. Tras mandarle un beso a su mujer, los cuartos han comenzado a sonar y Vanessa junto al resto de los presentes han preparado sus doce uvas. Una vez tomadas, un cúmulo de gente emocionada ha empezado a saltar, agarrados los unos a los otros y deseando que llegue ya el momento oficial.

Nuestros colaboradores no han querido ser menos y también han acompañado este momento tomándose sus 12 uvas desde el plató, lugar que ha acogido tantos momentazos y que nos ha brindado información y entretenimiento diario. ¡Desde Espejo Público les deseamos que tengan un feliz año 2026!

