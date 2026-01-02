Publicidad
El Hormiguero
Miguel Bosé cuenta cómo logró recuperar su voz y volver a cantar: “Era cuestión de tiempo”
El artista explicó en El Hormiguero el proceso que le permitió superar sus problemas vocales.
Miguel Bosé visitó El Hormiguero y protagonizó una entrevista cargada de emoción, en la que repasó recuerdos y habló con sinceridad sobre uno de los momentos más delicados de su carrera.
Durante la charla, explicó que nunca dudó de que volvería a cantar y que siempre confió en encontrar una solución. Finalmente, relató cómo un tratamiento médico con células madre marcó un antes y un después en su recuperación.