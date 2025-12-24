Así van a pasar la nochebuena Ábalos y Koldo: cordero, pavo o entrecot y de postre, melocotón en almíbar

Un año más llega la considerada por muchos una de las noches más especiales del año, Nochebuena. Pero en esta ocasión va a ser una noche muy distinta para José Luis Ábalos y Koldo García, pues es la primera que pasan en la Prisión de Soto del Real. Ambos podrán ponerse en contacto con sus familiares y seres queridos, pero no podrán disfrutar de su compañía.

Desde Espejo Público, hemos averiguado cuál es el menú que se degusta en prisión la noche del 24 de diciembre. Se empieza con unos entremeses, como entrante, y a continuación se pasa a los langostinos. Como plato principal se toma cordero, pavo o entrecot y de postre el típico melocotón en almíbar. Tras haber pasado por un mercado y haber simulado una compra similar a esta, hemos llegado a la conclusión de que este menú podría costar 18 euros, aproximadamente.

Jesús Núñez: "He pasado 12 navidades en prisión"

Como testigo en primera persona, Jesús Núñez, expreso, habla de su experiencia. "He pasado 12 navidades en prisión", desvela en una conexión en directo con Espejo Público. "Para estar en prisión, una cena de Nochebuena, ni tan mal".

Núñez explica que en alguna ocasión, los trabajadores le llegaron a brindar alcohol. "Cuando ya llevas tiempo y tienes trabajo, y no das mucha guerra, pues algún funcionario nos decía: 'Pasaros por la oficina' y nos echaba un poquito de whiskey o licor", relata en directo.

Además, cuenta que, según el módulo, disfrutaban de una pequeña celebración o no: "Los módulos conflictivos... Nadie mira por nosotros, pero el resto de módulos, los terapéuticos, los módulos mixtos, los de respeto... En estas fechas organizan días con juegos, con música...".

Joaquín Leyva, funcionario de prisiones: "Los trabajadores tampoco tenemos permitido el alcohol"

Por otro lado, Joaquín Leyva, funcionario de prisiones, puntualiza que los trabajadores tampoco tienen permitido el alcohol y señala que lo afirmado por Núñez no es cierto: "Los trabajadores tampoco tenemos permitido el consumo de alcohol".

Además, explica que se trata de unas fechas complicadas para los internos más nostálgicos. "En Navidad nos centramos en evitar que los presos que tienen esa sensación de nostalgia puedan llegar a autolesionarse", cuenta, también en directo. "En estas fechas hay quien afronta la situación de una manera más violenta por el consumo de sustancias como medicamentos".

