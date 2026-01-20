Julio, el héroe de 16 años que ayudó a las víctimas del tren de Adamuz: "Había gente que pensaba que estaba soñando y nos pedían que les despertáramos"

A sus 16 años Julio no dudó en entrar en los vagones del tren siniestrado en Adamuz (Córdoba) para ayudar a las víctimas. La tarde del domingo volvía de pescar junto a un amigo. Por el camino se encontraron una gran despliegue policial y se acercaron a ver qué pasaba. Cuando vieron el tren siniestrado bajaron a la vía y comenzaron a sacar gente herida de los vagones.

Muchas de las imágenes que Julio se encontraba en las vías le impactaron profundamente. "Íbamos andando y nos encontrábamos brazos, piernas, gente con la cara ensangrentada, sin orejas...". Sin embargo, para poder centrarse en ayudar Julio se fijó en "lo bueno" que se encontró en medio del horror. "Había mucha gente viva, mucha gente por ayudar. Eso es en lo que nos centramos".

"La gente estaba desesperada"

En sus labores de rescate Julio y su amigo se encontraron con mucha gente desesperada que no podía salir de sus vagones. Intentaron calmarles, cuenta que muchos de ellos les pedían que les despertaran porque pensaban que estaban en un sueño.

Julio ha charlado con los reyes Felipe y Letizia que han querido visitar la zona afectada del accidente: "La Reina me ha dicho que para mi corta edad este es un hecho bastante representativo", cuenta. Muchos de sus amigos le reconocen que no hubieran sido capaces de ayudar en una situación así. De momento puede descansar pero en días futuros los psicólogos le han advertido que le puede costar más.

