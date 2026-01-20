El bombero Víctor Manuel Fernández: "Hasta que no se levanten los vagones no podremos confirmar con certeza si hay más cuerpos"

Durante su intervención, Víctor Fernández ha puesto en valor la respuesta del municipio de Adamuz (Córdoba) , subrayando la implicación de los vecinos: "Muchos de ellos no tenían conocimientos en primeros auxilios, simplemente el acompañamiento y el estar con la gente".

¿Qué está dificultando el trabajo?

Uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta el operativo: la accesibilidad de los vehículos de emergencia. Para poder intervenir es necesario emplear maquinaria pesada, de más de 300 toneladas, capaz de levantar los vagones. En este punto, Fernández ha insistido en que es de vital importancia preparar adecuadamente el terreno para evitar problemas de estabilidad durante las maniobras.

“Hasta que no se levanten los vagones no podremos confirmar con certeza si hay más cuerpos”

El principal reto, añade, es cómo movilizar los trenes accidentados: un tren puede alcanzar las 500 toneladas y circular a 250 km/h. Ante esta situación, Fernández plantea dos alternativas: “movilizar con maquinaria pesada esos vagones o desguazarlos in situ”.

“La sociedad española quiere una respuesta”

Especialmente cuando hay más de 500 personas afectadas y, como recuerda, “detrás de cada persona hay una historia real”.

Las circunstancias han complicado la primera identificación por parte de los equipos de emergencia, que deben evaluar la escena y establecer prioridades en condiciones adversas: intervención nocturna y una zona afectada que se extiende hasta 800 metros. A ello se suma la previsión de lluvia para las próximas horas, un factor que podría comprometer la estabilidad del terreno y dificultar aún más los trabajos de levantamiento de los vagones.

