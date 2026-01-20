Un desgaste en la placa de unión o una pieza suelta en el bogie del Iryo, la principales hipótesis del accidente de Adamuz

Un tren relativamente joven, que tan solo tres días antes había pasado su última revisión. Un descarrilamiento ocurrido en una recta que había sido renovada recientemente. Las incógnitas son más numerosas que las certezas por el momento en la búsqueda de hipótesis para saber la causa del accidente de tren en Adamuz.

La investigación se aleja de un fallo humano o exceso de velocidad y busca otras causas que pudieron haber provocado el siniestro. Desde el Ministerio de Transportes se ha confirmado la rotura o alteraciones en la vía, pero todavía es pronto para saber si es la causa o una consecuencia de lo ocurrido. A la espera de saber qué dicen las cajas negras y de más datos que apuntalen la investigación, la agencia de noticias Reuters ha publicado en exclusiva, que los investigadores habrían encontrado una junta rota en los raíles.

Reuters atribuye esta información a una fuente conocedora de las investigaciones que no ha querido revelar su identidad. Los técnicos habrían detectado cierto desgaste en la unión entre las secciones del riel, conocida como placa de unión, y según indicarían eso no sería algo reciente sino que llevaría algún tiempo.

Al parecer la unión defectuosa creaba un espacio entre las secciones del riel que se ensanchaba a medida que los trenes circulaban por ese punto de la vía.

Técnicos y expertos coinciden en que se trata de un accidente "tremendamente raro". El fallo humano y el exceso de velocidad son dos hipótesis que se alejan cada vez más del foco.

Ignacio Barrón es el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y ha indicado en una entrevista en El Correo que "parece que la clave de todo va a estar en las condiciones de interacción entre la vía y el vehículo".

El tren descarrila en una recta y entre las 18:21 horas y las 19:45 horas pasaron por la zona diez trenes sin que ninguno de ellos descarrilase. Este dato junto con que el Iryo descarrila a partir de su sexto vagón hace pensar que mientras pasaron los 5 primeros coches la vía estaba bien.

Desde que el tren Iryo descarriló hasta su choque con el Alvia pasaron solo 20 segundos, precisamente por este mínimo intervalo de tiempo el sistema de seguridad y señalización activo en esa línea, el LZB, no tuvo margen suficiente para activar los frenos de emergencia.

Es prioritario saber por qué se produjo el descarrilamiento ya que el resto puede explicarse fruto de la mala fortuna. Otra de las hipótesis que se baraja es que una pieza del bogie del Iryo pudiese soltarse provocando la tragedia.

En declaraciones a 20 minutos, César Franco, presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales indica. "Hay que analizar todo el material rodante, poniendo el foco en la parte de contacto entre el tren y la vía, es decir, en los bogies, las suspensiones y las propias ruedas. Aunque el tren se había revisado hace muy poquito, podría haber algún problema de alineación o pequeña fisura en las ruedas que no se hubiera detectado".

O, en la misma información Ramiro Aurín, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos también añade que no se puede descartar que la vía se rompiese justo en el momento en el que pasa el sexto vagón. "El acero al manganeso de la infraestructura podría tener alguna fisura o defecto de fabricación que no se hubiera detectado antes".