Accidente trenes Adamuz
Fidel ha perdido a su madre en el choque de trenes de Adamuz: "La vida a veces te da un vuelvo y te dice: "Valora lo que tienes""
La madre de Fidel ha muerto en el accidente de trenes de Adamuz Su hermano, su sobrino y sus dos hijos han sobrevivido en uno de los vagones que ha registrado más víctimas mortales. Con lágrimas en los ojos recuerda a su madre muerta y comparte la lección de vida que le ha dado su hermano desde el hospital.
Uno de los rostros de la tragedia que ha dejado el choque de trenes en Adamuz (Córdoba) es el de Fidel. Este vecino de Huelva ha perdido a su madre en el accidente de tren. Su hermano, su sobrino y sus dos hijos sobrevivieron al impacto, a pesar de encontrarse en uno de los vagones donde se han registrado más víctimas mortales.
Pese al dolor de la pérdida, Fidel quiere contar alto y claro quién fue su madre y cómo ha vivido su familia el milagro de sobrevivir a un accidente que deja ya al menos 41 muertos. Sus hijos se encuentran ingresados en el hospital, heridos, y también su hermano, al que han desintubado hace pocas horas y se encuentra fuera de peligro. Quiere que su historia no caiga en el olvido.
"Si lo que estamos viviendo muchas familias sirve para que la sociedad y el ser humano vea que vamos erróneos y muchas veces no vemos las cosas bonitas que el señor nos regala, entonces estoy encantado de estar aquí contigo", le dice Fidel a Susanna Griso.
"Se ha seguido el ciclo de la vida, los chicos tenían una vida por delante"
Reconoce que está viviendo momentos complicados y va aceptando como puede "estos terremotos que la vida te manda y te pone muchas veces en duda los cimientos de la fe". Tanto él como su familia son creyentes y confiesa que en este momento ese es uno de los recursos a los que se agarra. "En este caso se ha seguido el ciclo de la vida, se han quedado los chicos que tenían una vida por delante y mi madre goza de la grandeza del señor y ha considerado que ella tiene que estar ahí".
"Venían de ver el espectáculo del 'Rey León' y habían pasado muy buen fin de semana"
Recuerda que este verano su madre había vendido "un terrenito" y se había llevado a toda la familia de crucero. Se llevó a todos pero su hermano no pudo ir. Para tener un detalle con él fueron a Madrid a ver el espectáculo del 'Rey León. Disfrutaron mucho del show. Su hermano desde el hospital le ha pedido que cuente cómo era su madre y hable de los abrazos que le dieron sus nietos ese fin de semana, a los que "siempre ha inculcado valores positivos". Que diga que su madre "siempre ha llevado a su familia por bandera".
"Mi hija me dijo: "No te preocupes que estoy bien, cogemos a la abuela y nos vamos"
El domingo Fidel fue a recoger a su familia a la estación de Huelva. El tiempo pasaba y el tren no llegaba, entonces recibió la llamada de un policía local que le dijo que había sacado a su hija por la ventana del convoy. La niña estaba muy tranquila y le dijo que estaba bien. "No te preocupes que recogemos a la abuela y nos vamos". La pequeña tiene 10 años, le han operado del fémur y le han puesto una placa y unos tornillos.
"Mi hermano pensaba que se moría porque estuvo hora y media entre los hierros"
Del vagón en el que viajaba su familia se ha salvado muy poca gente. Cuando le dijo a su hermano que su madre había fallecido el hombre empezó a llorar preguntándose cómo él había conseguido sobrevivir. "Él pensaba que se moría porque estuvo una hora y media entre los hierros. A mí se me iba la vida, yo me asfixiaba, con los pies tocaba cadáveres", le relató. Su hermano fue capaz de sacar a sus hijos por la ventana con sus propios pies.
Su madre era muy religiosa y estaba rezando el rosario en el momento en el que se produjo el impacto entre el tren Iryo y el Alvia. "Estoy seguro de que ella ha hecho el milagro de que la llevara a ella y se quedara su hijo y sis nietos allí". Lamenta que no va a poder volver tocar a su madre. "La vida a veces te da un vuelco y te dice: "Valora lo que tienes", dice Fidel con lágrimas en los ojos.
