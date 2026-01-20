Los reyes visitan la zona del accidente de tren en Adamuz, streaming en directo

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, junto a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han visitado la zona del accidente ferroviario ocurrido en las vías de Adamuz.

Al llegar han saludado a los efectivos y autoridades que trabajan en examinar e investigar las causas del tráfico accidente. También estaban presente algunos de los vecinos que se acercaron a ayudar a la zona cero una vez tuvieron conocimiento de los sucedido.

Una de estas personas es Julio, un joven de 16 años que acudió al lugar del accidente. Ha hablado con el rey Felipe VI, quien le ha preguntado qué fue lo que hizo. "Llegué aquí y mi cuerpo se convirtió en otro y solo pensaba en ayudar", confiesa. Por su parte la reina Letizia también se ha dirigido al chico: "Me ha dicho que por mi corta edad el acto es bastante bonito y duro de ver a gente tan pequeña"

En estos momentos se encuentran de camino a los hospitales de Córdoba para interesarse por el estado de los heridos y mantendrán un encuentro con los afectados que se encuentran en el Centro Cívico Poniente Sur de la capital cordobesa. El siniestro ha causado ya 41 fallecidos y ha motivado la declaración de tres días de luto oficial en todo el país.

En el centro cívico, los Reyes se reunirán con los psicólogos y profesionales sanitarios que atienden a los familiares de las víctimas. Posteriormente, en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, visitarán a los heridos y a sus allegados. Según ha informado la Casa Real, la agenda se desarrollará entre las 12:20 y las 14:50 horas. Puedes seguirlo en directo en el vídeo principal de este artículo.

Desde que se produjo el accidente, el Rey ha estado en contacto permanente tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el presidente andaluz, Juanma Moreno, tal y como ha señalado Zarzuela. Los Reyes también trasladaron públicamente su pésame a través de las redes sociales.

La tragedia coincide con el funeral celebrado en Atenas de la princesa Irene, hermana de la Reina Sofía, fallecida el pasado jueves. A la capital griega se desplazaron los Reyes junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Para poder estar este martes en Córdoba, los Reyes han adelantado su regreso desde Atenas y no asistieron a la recepción posterior al funeral en la catedral metropolitana ni al entierro en el cementerio real de Tatoi. Como consecuencia de este desplazamiento, también se ha suspendido el acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024, que estaba previsto celebrarse este martes en Toledo.

