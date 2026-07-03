El juez Manuel Ruiz de Lara pide que la directora de la Guardia Civil dimita o sea cesada tras su imputación: "Es absolutamente intolerable"

Desde el PSOE piden respetar la presunción de inocencia de la directora de la Guardia Civil Mercedes González. La responsable de la Guardia Civil ha sido imputada junto al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, por el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez'. Montse Mínguez, portavoz del PSOE, ha pedido que "la justicia sea justa". "Hay dos cosas distintas: los tiempos de la justicia, que siempre hemos dicho que vamos a respetar, y los tiempos políticos. No solo le pedimos a la justicia que sea justa, sino que los ciudadanos lo entiendan", declara la socialista.

El magistrado y portavoz de la plataforma por la Independencia Judicial Manuel Ruiz de Lara ve "absolutamente intolerable" las declaraciones de Mínguez. Recuerda a la portavoz del PSOE que a la directora de la Guardia Civil no se la imputa por tomar dos cafés, sino por indicios de criminalidad. "La señora Mínguez quiere dar la impresión de que en España se imputa a la gente indiscriminadamente por tomar dos cafés", señala.

"No me parece razonable que la directora de la Guardia Civil siga en sus funciones"

El Gobierno no se plantea cesar a la directora de la Guardia Civil porque cree que se la ha imputado para que puedan declarar con garantías. Señala el magistrado que la mera investigación es una situación análoga a la que sucedió ya en su día con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. No le parece razonable que Mercedes González siga en sus funciones mientras está inmersa en este proceso penal.

"Debería dimitir o ser cesada"

"Que siga siendo la máxima responsable y pueda dar seguir dando instrucciones a algunos de los miembros de la UCO que también la investigan es intolerable. Debería dimitir o ser cesada, lo contrario es una distorsión grave en el estado de derecho", mantiene.

Sobre las penas a las que se enfrentaría si es condenada por prevaricación y obstrucción a la justicia el magistrado señala que "aún es pronto para decirlo", aunque matiza que "conlleva temas de prisión". "Es pronto para decir cuál sería la graduación exacta de la pena. Se le imputa obstrucción a la justicia, prevaricación son delitos que llevan pena de prisión e inhabilitación".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.