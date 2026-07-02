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Mejores momentos | 2 de julio

La confesión de Roberto Leal en Pasapalabra sobre su espíritu competitivo: “Llevo mal lo de perder”

El presentador ha reconocido hasta qué punto le sienta fatal una derrota cuando participa en juegos de mesa.

La confesión de Roberto Leal en Pasapalabra sobre su espíritu competitivo: “Llevo mal lo de perder”

La confesión de Roberto Leal en Pasapalabra sobre su espíritu competitivo: “Llevo mal lo de perder”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La llegada a Pasapalabra de una aficionada a los juegos de mesa ha permitido conocer, de forma inesperada, un lado poco conocido de Roberto Leal. Inés, la aspirante que se ha enfrentado a David en la Silla Azul, ha contado en su presentación cuál es su afición favorita, especialmente cuando organiza con los amigos un plan de casa rural.

“Puedo tener unos 40 o 50, que se han ido acumulando a lo largo de los años”, ha contado la participante onubense sobre su colección de juegos de mesa. De ahí le picó “el gusanito” de presentarse a Pasapalabra. Roberto se ha sentido identificado con esta afición y ha comentado que la vive con mucha intensidad: “Soy bastante competitivo en ese sentido”.

El presentador ha llegado a reconocer que puede llegar a acabar “enfadado” los planes de casa rural con juegos de mesa. “No lo aparento, pero lo llevo mal lo de perder”, se ha sincerado. ¡Revive en el vídeo este momento!

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