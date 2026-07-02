La confesión de Roberto Leal en Pasapalabra sobre su espíritu competitivo: “Llevo mal lo de perder”

La llegada a Pasapalabra de una aficionada a los juegos de mesa ha permitido conocer, de forma inesperada, un lado poco conocido de Roberto Leal. Inés, la aspirante que se ha enfrentado a David en la Silla Azul, ha contado en su presentación cuál es su afición favorita, especialmente cuando organiza con los amigos un plan de casa rural.

“Puedo tener unos 40 o 50, que se han ido acumulando a lo largo de los años”, ha contado la participante onubense sobre su colección de juegos de mesa. De ahí le picó “el gusanito” de presentarse a Pasapalabra. Roberto se ha sentido identificado con esta afición y ha comentado que la vive con mucha intensidad: “Soy bastante competitivo en ese sentido”.

El presentador ha llegado a reconocer que puede llegar a acabar “enfadado” los planes de casa rural con juegos de mesa. “No lo aparento, pero lo llevo mal lo de perder”, se ha sincerado. ¡Revive en el vídeo este momento!

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