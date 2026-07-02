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Mejores momentos | 2 de julio

¡Le tiene calado! La “desconfianza” de David que demuestra cuánto conoce ya a Roberto Leal

Concursante y presentador han protagonizado un gracioso momento en La Pista con mucha complicidad.

¡Le tiene calado! La “desconfianza” de David que demuestra cuánto conoce ya a Roberto Leal

¡Le tiene calado! La “desconfianza” de David que demuestra cuánto conoce ya a Roberto Leal

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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A Roberto Leal le gustan todas las canciones que suenan en La Pista, pero aún más las que son de amigos de su entorno. “Que me gusta a mí”, ha comentado tras dar el año, 2003. Sin embargo, los concursantes se han quedado en blanco después del primer fragmento. “Yo es que me quedé en el siglo XIX”, ha bromeado Javier.

Por su parte, David ha empezado a cantar ‘Aserejé’. Lo sorprendente ha sido el motivo por el que ha sabido que fallaba. “Si la cantas tú, es que no es”, le ha dicho a Roberto, que se había sumado al tarareo. El comentario ha provocado las risas de los invitados, mientras el presentador se lo tomaba con sentido del humor. “De verdad que no entiendo la desconfianza”, ha ironizado… antes de confirmar que el juego seguía.

El duelo se ha resuelto cuando sólo estaba ya en juego un segundo, a pesar de que Roberto incluso ha dado algún detalle adicional sobre el cantante. “Es el autor y compositor de uno de los himnos más grandes que ha dado la historia de este país, como es el himno del Sevilla”, ha destacado sobre El Arrebato. Ha sido Javier quien ha acabado proponiendo ‘Una noche con arte’. ¡Dale al play!

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