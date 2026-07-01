'Caso Begoña Gómez'
El juez Manuel Ruiz de Lara, sobre la petición de Begoña Gómez de recuperar el pasaporte: "Esto no se resuelve con decisiones salomónicas"
El juez Manuel Ruiz de Lara explica cómo se canalizará la petición de Begoña Gómez de recuperar su pasaporte para acudir a la graduación de su hija en Londres y a la cumbre de la OTAN en Turquía.
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El escrito que el abogado de Begoña Gómez ha mandado al juez para justificar la petición del pasaporte incluye dos viajes que la mujer de Pedro Sánchez estaría interesada en hacer. Por una parte Begoña Gómez solicita poder acudir a la graduación de su hija, que se celebra en Londres y por otra pide permiso para asistir a la cumbre de la OTAN. En esta ocasión la cumbre se celebra en Ankara. La esposa del presidente turco le ha enviado una invitación expresa. La mujer del líder del Ejecutivo alega que estará acompañada por el equipo de seguridad en todo momento, disipando así las posibles dudas que pudieran surgir sobre el riesgo de fuga.
Begoña Gómez mantiene que está muy interesada en asistir a la cumbre. De las últimas 8 cumbres que se han celebrado solo ha acudido a 3.
Las medidas cautelares sobre Begoña Gómez se recurrieron por apelación
Manuel Ruiz de Lara, magistrado y portavoz de la plataforma por la independencia judicial, analiza esta petición. Explica que hay una serie de medidas cautelares que se adoptaron por el juez de instrucción que están recurridas por apelación. Mantiene que es el juez instructor al que le corresponde determinar si concede o no la autorización valorando si existe o no riesgo de fuga.
Añade además el magistrado que esta petición "no se resuelve en base a decisiones salomónicas" y lo que se tiene que valorar para tomar la decisión es si existe o no riesgo de fuga.
Hay un recurso ante la Audiencia Provincial que determinará si estas medias cautelares que se han tomado ante la celebración de un eventual juicio con jurado popular son adecuadas o no. El juez tiene que resolver esta decisión antes del día 7. "La concesión o no de la autorización sería en primer lugar y después vendría la resolución de la audiencia provincial".
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